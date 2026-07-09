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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Um golpe doloroso para os Três Leões antes do confronto contra a Noruega

Noruega x Inglaterra
Noruega
Inglaterra
Copa do Mundo
J. Quansah
Noruega
England

O zagueiro inglês Jarell Quansah recebeu uma suspensão de duas partidas após o cartão vermelho que recebeu durante a vitória de sua seleção sobre o México, por 3 a 2, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

A seleção da Inglaterra, comandada pelo técnico Thomas Tuchel, se prepara para enfrentar a Noruega no próximo domingo, nas quartas de final da Copa do Mundo.

O site The Athletic divulgou o comunicado da FIFA, que confirmou que Kwansa não só ficará de fora do confronto contra a Noruega, mas também não poderá atuar na semifinal, caso a seleção inglesa se classifique.

O comunicado da FIFA afirma: “A suspensão será cumprida na(s) próxima(s) partida(s) da seleção inglesa na Copa do Mundo de 2026, de acordo com o artigo 69 do Código Disciplinar da Federação Internacional de Futebol”.

Os regulamentos da Copa do Mundo de 2026 não prevêem nenhum mecanismo que permita às seleções recorrerem contra cartões vermelhos; no entanto, a Federação Inglesa de Futebol vinha analisando as opções disponíveis em relação à punição. Além disso, a Federação Inglesa não tem o direito de recorrer da suspensão de duas partidas, uma vez que a decisão foi proferida pela Comissão Disciplinar Independente da FIFA.

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Noruega crest
Noruega
NOR
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ING

Fontes a par do andamento dos procedimentos revelaram ao site The Athletic que a Federação Inglesa de Futebol participou ativamente das discussões sobre o caso, afirmando acreditar que o protocolo da tecnologia de vídeo não foi aplicado corretamente.

As fontes acrescentaram que a Federação Inglesa tentou considerar a exibição de uma imagem estática ao árbitro antes de recorrer ao replay em vídeo como um fator atenuante para a punição, já que as regras do jogo determinam que as imagens devem ser exibidas em velocidade normal primeiro, enquanto as imagens estáticas são usadas apenas para identificar o ponto de contato.

Apesar disso, a Federação Inglesa esperava, no final das contas, que fosse aplicada uma suspensão de duas partidas, de acordo com o Regulamento Geral de Disciplina da FIFA.

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