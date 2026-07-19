Um gol de ouro... A Espanha conquista a Copa do Mundo pela segunda vez em sua história

A seleção espanhola conquistou o título mundial de futebol pela segunda vez em sua história, após obter uma vitória dramática e valiosa sobre a Argentina por 1 a 0 na final da Copa do Mundo de 2026, ao final de uma partida maratônica que se estendeu até a prorrogação no estádio “Nova York-Nova Jersey”.

O empate sem gols permaneceu até os 106 minutos, quando a seleção espanhola conseguiu furar a defesa argentina com um gol que garantiu à “La Roja” o título mundial.

O único gol surgiu quando Pedro Porro cruzou com precisão para dentro da área; Nico Williams subiu para cabecear a bola para Ferran Torres, que a recebeu com um chute forte de pé esquerdo, mandando-a para o fundo da rede do goleiro argentino, selando o gol da vitória e a conquista do título.

Com essa vitória, a seleção espanhola conquistou o título da Copa do Mundo pela segunda vez em sua história, após ter conquistado seu primeiro título na edição de 2010 na África do Sul, adicionando a segunda estrela ao seu palmarés e consolidando sua posição entre as maiores seleções do mundo, enquanto milhares de torcedores ficaram a um passo de ganhar o grande prêmio da competição Driven Quest.

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