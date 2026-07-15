Os jogadores da Argentina provocaram a seleção da Inglaterra e sua torcida após o término da partida entre as duas equipes na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

A Argentina conseguiu reverter o placar, passando de uma desvantagem de um gol para uma vitória por 2 a 1, garantindo assim um confronto com a Espanha na final no próximo domingo.

O jornal “Marca” afirmou: “Não foi apenas um jogo de futebol. E nunca será apenas isso entre a Inglaterra e a Argentina... O conflito armado de 1982 pela soberania das Ilhas Malvinas e a derrota da Argentina naquela guerra ainda estão na memória dos argentinos, que aproveitam todas as oportunidades para reafirmar sua reivindicação sobre o arquipélago do Atlântico Sul”.

E continuou: “Após a vitória na semifinal da Copa do Mundo, os jogadores da seleção argentina desfraldaram uma faixa no gramado com os dizeres: ‘As Ilhas Malvinas são argentinas’”.

O jornal acrescentou: “Lo Celso tirou uma foto comemorativa com a faixa, colocou-a na grama e os jogadores se reuniram ao seu redor, tornando-a o centro das comemorações”.

Espera-se que essa atitude desperte a ira dos ingleses, que não aceitarão facilmente o que os jogadores argentinos fizeram.

O que foi a Guerra das Malvinas?

A Guerra das Malvinas foi um conflito armado travado entre a Argentina e o Reino Unido no período de 2 de abril a 14 de junho de 1982.

A guerra começou quando o Conselho Militar argentino ordenou o desembarque de tropas nas Ilhas Malvinas, que estavam sob controle britânico desde 1833, como uma medida desesperada para unificar o país.

A Grã-Bretanha reagiu com extrema severidade, mobilizando uma enorme força naval para recuperar o território.

A partir daí, desenrolou-se um conflito que durou 74 dias e terminou com a rendição da Argentina, deixando um saldo trágico de 649 soldados argentinos e 255 soldados britânicos mortos.







