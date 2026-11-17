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Graças a Sadio Mane, Desire Segbe chegou ao Bayern de Munique. Agora, o astro senegalês voltou a ajudar seu melhor amigo e o tornou diretor esportivo do Bourges FC, na França.

Sadio Mane chegou ao Bayern de Munique em 2022, vindo do Liverpool cercado de expectativas, e trouxe consigo seu melhor amigo: Desire Segbe, do Benim. No início, Segbe levava Mane regularmente aos treinos. Depois, passou a acompanhar as atividades de uma varanda na Säbener Straße e, de repente, estava jogando pelo time reserva do Bayern. Para facilitar a adaptação do reforço contratado por 32 milhões de euros, o clube de Munique também deu um contrato ao melhor amigo dele. Foi uma das transferências mais curiosas da história do Bayern.

Mane e Segbe se conhecem desde a academia de formação senegalesa Generation Foot. Mais tarde, jogaram juntos por um breve período no Metz. Mane se tornou uma estrela mundial no Liverpool, enquanto Segbe atuou em Luxemburgo, na Eslováquia, na Romênia e em clubes de divisões inferiores da França, até os dois se reencontrarem em Munique.

No Bayern, Mane se tornou um fracasso de contratação e, após uma temporada decepcionante, transferiu-se por 30 milhões de euros para o Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde o ponta-esquerda, agora com 34 anos, joga até hoje. Segbe permaneceu em Munique por mais algumas semanas. Em setembro de 2023, ele também se despediu do Bayern. Saiu com números bastante respeitáveis: 12 gols em 28 partidas pelo time reserva na Regionalliga Bayern. Em uma ocasião, chegou até a usar a braçadeira de capitão.

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Bourges FC luta para não cair para a quinta divisão

Depois, Segbe jogou na Bélgica e na Polônia e, mais recentemente, voltou a atuar em divisões inferiores da França. No início de novembro, encerrou a carreira de jogador aos 33 anos, no SR Colmar. Poucos dias depois, anunciou seu novo cargo, que mais uma vez deve ao melhor amigo. Segbe agora é diretor esportivo do Bourges FC, clube da quarta divisão francesa que pertence a Mane desde 2023.

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"Uma nova função que me permitirá colocar minha experiência, meus conhecimentos e minha paixão pelo futebol a serviço de um projeto comum", escreveu Segbe em suas redes sociais. "Agradeço ao clube pela confiança. Inicio este novo capítulo com muito empenho e determinação."

O clube da cidade de mesmo nome, que tem 64 mil habitantes e fica no centro geográfico da França, luta atualmente para não cair para a quinta divisão. A quarta divisão é dividida em três grupos. O elenco conta com vários jogadores africanos: oito são do Senegal, país natal de Mane, e um é do Benim, assim como Segbe.