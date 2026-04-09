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Um fio por um fio... As declarações de Mourinho aumentam a polêmica no Benfica

J. Mourinho
Benfica
Campeonato Português
Real Madrid
Portugal

Embora o contrato do técnico português José Mourinho com o Benfica se estenda até o verão de 2027, seu futuro ainda é motivo de grande incerteza.

O jornal “AS” informou que há muitos pontos de interrogação em torno do destino de Mourinho, apesar de ele manter seu histórico invicto no Campeonato Português (16 vitórias e 8 empates).

A polêmica aumenta cada vez que Mourinho critica algo; da última vez, ele dirigiu suas críticas aos jogadores, embora suas reclamações também contenham uma mensagem sobre as melhorias que a diretoria poderia implementar para tornar o futuro mais claro e próspero.

O “AS” destacou que cada palavra de crítica de Mourinho parece acender um incêndio, embora, em mais de uma ocasião, ele tenha usado sua influência para apagar crises.

O jornal espanhol esclareceu que a opção que pode afastar Mourinho do Benfica está no próprio contrato dele. 

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Embora Mourinho tenha assinado em setembro de 2025 um contrato que se estende até o verão de 2027, o técnico português possui uma cláusula que lhe permite rescindir o contrato sem penalidade financeira. 

Enquanto o futuro do Benfica e de seu técnico Mourinho parece estar por um fio, os objetivos restantes até o final da temporada, bem como as ambições futuras, podem ser um fator decisivo.

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