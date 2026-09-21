Na sexta rodada do Campeonato Turco, o Trabzonspor venceu o Galatasaray por 4 a 0 em casa, no sábado, fazendo com que o astro egípcio Mohamed Salah, que marcou um "hat-trick" e chegou ao seu sétimo gol na competição nesta temporada, se tornasse o jogador com o melhor início pelo clube nas últimas nove temporadas.

Salah estreou pelo Trabzonspor aos 58 minutos da partida fora de casa contra o Kasımpaşa, na primeira rodada do Campeonato Turco, quando empataram por 1 a 1, antes de deixar sua marca em seu segundo jogo, contra o Başakşehir, no qual marcou dois gols que levaram sua equipe à vitória por 2 a 1.

Em seguida, o "Rei Egípcio" marcou um gol na partida seguinte, na qual a equipe do Mar Negro perdeu por 2 a 1 para o Amedspor, antes de elevar seu total de gols no campeonato para 4, com uma cobrança de pênalti que marcou na vitória por 5 a 0 sobre o Gençlerbirliği, na quarta rodada.

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E diante do Galatasaray, ampliou seu total de gols para 7 ao marcar três vezes, assumindo a liderança da artilharia do campeonato.





Um feito ausente há 9 temporadas com a camisa do Trabzonspor

De acordo com o jornal turco Hürriyet, "Mohamed Salah tornou-se o segundo jogador do Trabzonspor a marcar 7 gols nas seis primeiras rodadas do Campeonato Turco, depois do astro aposentado Burak Yılmaz, que fez o mesmo na temporada 2017-2018".

Salah, que marcou 54% dos gols da equipe de cores vermelha e azul, superou jogadores que vestiram a camisa do mesmo clube, como Sørloth, Cornelius, Nwakaeme, Rodallega e Onuachu, durante esse período, segundo a mesma fonte.