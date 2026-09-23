Um feito ausente por 14 anos: a família Abu Al-Shamat escreve uma nova história na seleção da Arábia Saudita

A família "Abu Al-Shamat" escreveu uma nova página na história da seleção da Arábia Saudita, na abertura da Copa do Golfo Árabe em sua 27ª edição, o "Golfo 27".

A seleção da Arábia Saudita enfrenta a seleção do Kuwait, nesta quarta-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, na primeira rodada da fase de grupos da 27ª edição da Copa do Golfo Árabe.

A escalação titular da seleção saudita contou com a presença de dois irmãos: Mohammed Abu Al-Shamat, lateral do Al-Qadisiyah, na posição de ponta-direita, e Saleh Abu Al-Shamat, estrela do Al-Ahli, na posição de armador.

Segundo o canal saudita "Al-Arabiya", essa é a primeira vez que dois irmãos participam da escalação titular da Arábia Saudita em 14 anos.

A última vez havia sido em 11 de setembro de 2012, quando Moataz e Kamel Al-Mousa integraram a escalação titular da seleção saudita, sob o comando do técnico holandês Frank Rijkaard, que perdeu para o Gabão em um amistoso por 1 a 0.

Segundo o mesmo canal, a história da seleção saudita registra 16 casos em que dois ou mais irmãos vestiram a camisa da Arábia Saudita anteriormente.

Vale lembrar que Saleh Abu Al-Shamat foi o primeiro a ser convocado para a seleção saudita sob o comando do técnico francês Hervé Renard, antes de ser deixado de fora por Deunis da lista da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, que convocou seu irmão Mohammed em seu lugar.

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