"Um favor ao Real Madrid": jornalista do Barcelona acusa Ancelotti após lesão de Raphinha

A lesão de Raphinha durante a partida entre Brasil e Austrália não passou despercebida nos círculos catalães, depois que o astro do Barcelona foi obrigado a deixar o campo no intervalo do jogo por sentir dores no músculo da coxa direita, num momento em que o clube acompanhava sua participação com a seleção do país com extrema cautela durante a data Fifa.

A primeira reação de destaque veio do jornalista espanhol Alfredo Martínez, uma das principais vozes da mídia conhecidas por cobrir o Barcelona, acompanhar suas notícias e comentar seus jogos na rádio Onda Cero, e que não perdeu a oportunidade de comentar a saída de Raphinha lesionado sob os olhos de Carlo Ancelotti, ex-técnico do Real Madrid e atual comandante da seleção brasileira.





"Mais um grande favor de Ancelotti"

Martínez escreveu em sua conta na plataforma "X": "Parece que Raphinha foi substituído por dores na coxa na partida do Brasil. Mais um grande favor de Ancelotti... eles não aprendem".

A expressão "mais um grande favor" carrega uma clara ironia em relação a Ancelotti, numa referência a que a ausência de Raphinha no Barcelona favorece o Real Madrid, o clube que o técnico italiano comandou em duas passagens e com o qual conquistou diversos títulos antes de assumir a seleção brasileira.

Em razão de sua ligação estreita com a cobertura do Barcelona, a fala de Martínez veio de um ângulo catalão evidente, especialmente porque Raphinha se transformou em uma das armas mais importantes da equipe no início da temporada, enquanto sua possível ausência passou a ser motivo de real preocupação para a comissão técnica liderada por Hans Flick.

O Barcelona temia o cenário

Os receios de que Raphinha se lesionasse com o Brasil já existiam antes do início da data Fifa, sobretudo pelos precedentes do jogador durante seus períodos com a seleção, o que fez com que sua participação estivesse sob os olhos do Barcelona desde sua chegada à concentração do Brasil.

Os receios não se limitaram à extensão da viagem e à intensidade dos jogos, mas se estenderam ao volume de minutos que o jogador teria, diante de sua enorme importância para o Barcelona na atual temporada, antes de a preocupação se transformar em realidade com sua saída diante da Austrália por dores na coxa.

A lesão chega em um momento extremamente delicado, depois que Raphinha começou a temporada de forma excepcional e se impôs como um dos elementos ofensivos mais importantes do elenco de Flick, seja graças ao seu aproveitamento de gols ou à sua capacidade de criar oportunidades e se movimentar em mais de uma posição dentro do setor de ataque.

O jogador conseguiu marcar um gol para o Brasil de pênalti antes de sua saída, mas não retornou ao gramado









no início do segundo tempo, com Endrick entrando em seu lugar.