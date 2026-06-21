Um favor ao Brasil... Triplo golpe para a Escócia após a derrota para o Marrocos

A Escócia enfrenta um possível problema com lesões antes de seu confronto decisivo na Copa do Mundo contra o Brasil, na última rodada da fase de grupos.

A seleção escocesa estreou-se com uma vitória importante sobre o Haiti, antes de perder por 1 a 0 para o Marrocos.

O Brasil lidera o Grupo C com 4 pontos, à frente do Marrocos pelo saldo de gols, enquanto a Escócia ocupa o terceiro lugar com 3 pontos, e o Haiti está na última posição, sem pontos.

A rede talkSPORT informou que Louis Ferguson, Aaron Hickey e Scott McKenna não participaram do treino da seleção escocesa neste domingo.

No entanto, Ferguson esteve em campo e treinou individualmente após ter disputado os 90 minutos completos contra o Marrocos.

Já Hickey foi reserva não utilizado naquela partida, após ter sido titular na estreia, enquanto McKenna ainda não participou da Copa do Mundo.

Por outro lado, o técnico Steve Clark recebeu a boa notícia do retorno de Kieran Tierney aos treinos.

O lateral-esquerdo havia saído de campo com uma cãibra muscular aos 60 minutos da partida contra o Marrocos.