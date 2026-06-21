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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Um favor ao Brasil... Triplo golpe para a Escócia após a derrota para o Marrocos

Escócia x Marrocos
Escócia
Marrocos
Copa do Mundo
Escócia x Brasil
Brasil
L. Ferguson
A. Hickey
S. McKenna
Marrocos
Scotland

A Escócia enfrenta um possível problema com lesões antes de seu confronto decisivo na Copa do Mundo contra o Brasil, na última rodada da fase de grupos.

A seleção escocesa estreou-se com uma vitória importante sobre o Haiti, antes de perder por 1 a 0 para o Marrocos.

O Brasil lidera o Grupo C com 4 pontos, à frente do Marrocos pelo saldo de gols, enquanto a Escócia ocupa o terceiro lugar com 3 pontos, e o Haiti está na última posição, sem pontos.

A rede talkSPORT informou que Louis Ferguson, Aaron Hickey e Scott McKenna não participaram do treino da seleção escocesa neste domingo.

No entanto, Ferguson esteve em campo e treinou individualmente após ter disputado os 90 minutos completos contra o Marrocos.

Copa do Mundo
Escócia crest
Escócia
SCO
Brasil crest
Brasil
BRA

Já Hickey foi reserva não utilizado naquela partida, após ter sido titular na estreia, enquanto McKenna ainda não participou da Copa do Mundo.

Por outro lado, o técnico Steve Clark recebeu a boa notícia do retorno de Kieran Tierney aos treinos.

O lateral-esquerdo havia saído de campo com uma cãibra muscular aos 60 minutos da partida contra o Marrocos.

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