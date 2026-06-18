Um fato intrigante que aumenta a incerteza sobre o futuro de Naif Akrad

Após ter sido excluído da lista da seleção marroquina, poucos dias antes do início da Copa do Mundo de 2026, voltaram a surgir especulações sobre o futuro de Naif Akrad, jogador do Marselha, especialmente porque ele passou por uma temporada difícil.

O site “Foot Mercato” afirmou que o futuro de Naif Akrad poderá ser um tema quente no mercado de transferências do Marselha nas próximas semanas.

Após se juntar ao Olympique de Marselha no verão passado, após longas negociações lideradas por Mehdi Benatia, o zagueiro marroquino estava entre as principais prioridades do diretor esportivo do clube, que estava convencido de que o ex-jogador do Rennes possuía as características ideais para reforçar a defesa do Marselha.

Em campo, Naif Akrad não hesitou em provar que merecia essa confiança: ele é um líder nato da defesa do Marselha, um jogador internacional experiente e uma figura de destaque no vestiário. Rapidamente, o “Leão do Atlas” consolidou sua posição como um dos jogadores titulares do time.

No entanto, sua temporada também foi marcada por vários contratempos físicos. Devido às inúmeras lesões que o atrapalharam — e às vezes o obrigaram a suportar a dor —, o zagueiro central passou grande parte da temporada sem apresentar um bom desempenho, já que não jogava com toda a sua capacidade.

Essa situação afetou, naturalmente, a estabilidade de seu desempenho em algumas partidas importantes e, como resultado, ele acabou disputando apenas 25 partidas pelo Marselha em todas as competições.

Cláusula de 15 milhões de euros

Após ficar várias semanas afastado dos gramados, Akard tinha um objetivo claro: voltar a tempo de disputar a Copa do Mundo com a seleção marroquina.

Apesar do sucesso da cirurgia e da evolução positiva de seu programa de reabilitação, o zagueiro de 30 anos acabou não conseguindo recuperar totalmente a forma física antes do início do torneio.

No entanto, a história de Akrad com o Marselha pode não durar muito, já que, com seu contrato válido até junho de 2030, o zagueiro marroquino se encontra em uma situação delicada.

Informações do “Foot Mercato” indicam que seu contrato com o Marselha inclui uma cláusula de rescisão no valor de 15 milhões de euros.

Se algum clube oferecer esse valor, o Olympique de Marselha será obrigado a liberá-lo; na verdade, a situação é ainda mais restritiva: se a diretoria do Marselha se recusar a liberá-lo apesar dessa oferta, terá que dobrar seu salário. A diretoria esportiva do Marselha está plenamente ciente desse risco iminente, já que essa situação contratual não passou despercebida pelos clubes interessados no jogador da seleção marroquina, que continua sendo muito procurado e já recebeu várias ofertas sérias na Europa e no Golfo. Parece que o mercado de transferências do Olympique de Marselha estará bastante movimentado.