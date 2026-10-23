1º de setembro de 2021, uma noite de quarta-feira na cidade húngara de Debrecen. Pouco mais de 14 meses antes do início da Copa do Mundo em seu próprio país, o Catar enfrentou a Sérvia em um amistoso. Não há muito a contar sobre a partida em campo neutro, vencida pelos sérvios por 4 a 0. Hoje, pouco mais de cinco anos depois, é provável que nem mesmo a grande maioria dos envolvidos guarde lembranças muito vívidas dela.

Com Mile Svilar, é quase certo que seja diferente. Por um lado, porque aquela foi sua estreia pela seleção principal: o goleiro, então com 22 anos, entrou no lugar de Predrag Rajkovic no segundo tempo. Por outro, e essa deve ser a lembrança ainda mais marcante, porque aquela discreta noite de quarta-feira em Debrecen o persegue até hoje.

Svilar ainda integrou o elenco da Sérvia nos quatro jogos seguintes das Eliminatórias da Copa do Mundo, mas não voltou a atuar. Assim, sua estreia continua sendo sua única partida pela seleção principal aos 27 anos, embora tenha se tornado um dos melhores goleiros da Europa na Roma e tenha sido eleito o melhor goleiro da Serie A na temporada passada.

O pai de Mile Svilar foi goleiro da seleção da Iugoslávia

Como isso aconteceu? Vamos ao começo: Svilar nasceu em agosto de 1999 na cidade belga de Antuérpia, onde cresceu. Seu pai é Ratko Svilar, ex-goleiro da seleção iugoslava, pela qual disputou nove partidas. Ele encerrou a carreira profissional em 1996, depois de 16 anos no Royal Antwerp, e mais tarde teria papel decisivo na escolha que traria problemas ao filho.

Svilar ganhou cedo a reputação de ser um dos melhores goleiros da Bélgica em sua faixa etária. Aos dez anos, já havia deixado o Beerschot AC, de Antuérpia, para jogar no RSC Anderlecht, maior campeão belga, na vizinha Bruxelas. Depois, passou por todas as seleções de base da Bélgica a partir da sub-15 e, entre outras atuações, fez uma excelente Eurocopa sub-17 em 2016. Durante a competição, o promissor goleiro, que deixaria o Anderlecht rumo ao Benfica em 2017, aos 18 anos e antes de estrear pela equipe principal, disse ao UEFA.com: "Aprendi muito com meu pai, quase tudo. Tenho o mesmo estilo que ele."

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Não surpreende que, alguns anos depois, Svilar tenha tomado, entre outros motivos pelo conselho do pai, a decisão cujas consequências enfrenta até hoje. Como Ratko, Mile queria defender o país de origem do pai como goleiro, ou ao menos achava que queria. Svilar pai reforçou essa ideia, levando em conta não apenas os laços emocionais, mas também questões puramente esportivas.

Por que Mile Svilar teria dificuldades na seleção da Bélgica

Afinal, a Bélgica tinha naquela época, e de certa forma ainda tem, um dos melhores goleiros do mundo: Thibaut Courtois. Em 2021, quando Svilar decidiu mudar de federação, Courtois tinha 29 anos e acabava de chegar à melhor idade para um goleiro. Depois da Copa do Mundo no verão passado, ele fez uma pausa na seleção, mas quer voltar em setembro de 2027. Há cerca de cinco anos, os Svilar já sabiam que se tornar o titular da Bélgica seria extremamente difícil no médio prazo.

Até então, Svilar não havia recebido uma convocação para a seleção principal da Bélgica. Por isso, após um total de 26 partidas pelas seleções belgas de base, perguntou-se aos 22 anos: por que não aceitar o interesse dos sérvios e mudar de federação? Mas logo se arrependeu da decisão, provavelmente também porque as perspectivas oferecidas não eram boas o suficiente para ele.

Predrag Rajkovic, hoje no Al-Ittihad, era o titular na época, enquanto Vanja Milinkovic-Savic, hoje no Napoli, era seu concorrente. Nos últimos anos, a posição no gol da Sérvia acabou, na maior parte do tempo, alternando entre os dois. Svilar talvez esperasse conquistar rapidamente a titularidade, já que havia passado por todo o trabalho de mudar de federação.

Por que Mile Svilar não pode deixar a Sérvia e voltar a defender a Bélgica?

Mas isso não aconteceu. Svilar logo perdeu o interesse em jogar pela Sérvia e quis voltar à federação belga. O problema são os estatutos da Fifa, mais precisamente a chamada "One-Way-Rule", que impedem esse retorno. A regra estabelece que, após mudar de federação, um jogador não pode voltar à anterior assim que disputar uma partida pela seleção principal do novo país, seja um amistoso ou um jogo oficial. E foi exatamente isso que Svilar fez naquele amistoso da Sérvia contra o Catar, em setembro de 2021. Portanto, voltar a jogar pela Bélgica é impossível para ele.

Isso não significa que o goleiro da Roma, que deixou o Benfica rumo à Itália em 2022, tenha simplesmente aceitado a situação. Há anos, ele tenta conseguir uma autorização excepcional da Fifa que lhe permita voltar a defender a Bélgica. "É claro que o acompanhamos há muitos meses. Mas está claro que ele não pode jogar por nós", afirmou o então técnico da seleção belga, Domenico Tedesco, no primeiro semestre de 2024, confirmando que essa possibilidade também havia sido considerada pela federação.

Antes da Copa do Mundo de 2026, Svilar teria feito mais uma tentativa de convencer a Fifa a abrir uma exceção. Novamente, sem sucesso. E é muito provável que Svilar tenha sentido vontade de entrar em campo quando Courtois precisou sair por lesão nas quartas de final da Copa do Mundo, no jogo da Bélgica contra a Espanha. Talvez fosse ele, em vez de Senne Lammens, a entrar aos 71 minutos. Uma falha de Lammens permitiu ao futuro campeão mundial marcar o gol da vitória por 2 a 1 pouco antes do fim.

Mile Svilar como alerta para Nicolo Tresoldi

Segundo uma reportagem da Gazzetta dello Sport, Svilar não teria perdido a esperança de voltar à federação belga, apesar da nova decepção no verão. Isso ajuda a explicar por que, no momento, ele também não cogita voltar a jogar pela Sérvia. Afinal, ele poderia fazer isso e provavelmente ainda seria bem-vindo. Em 2025, certamente era: "Conversei com ele. Ele decidiu não jogar mais pela equipe. Lamento, tentei seguir essa abordagem, mostrar a ele que é importante e que tem um lugar na seleção se quiser estar aqui", explicou o técnico da Sérvia, Veljko Paunovic, há cerca de um ano, à TV Arena Sport.

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Além do drama pessoal, Svilar também é, de certa forma, um alerta para outros jogadores. É o caso de Nicolo Tresoldi: o atacante do Club Brugge, nascido na Itália e que se mudou para a Alemanha com a família aos 13 anos, está, como se sabe, no centro das atenções. Squadra Azzurra ou seleção alemã? Qual será sua escolha?

Tresoldi ainda não atuou por nenhuma seleção de base da Itália. Em vez disso, veste a camisa da Alemanha desde a sub-19 e quer muito ajudar a seleção alemã sub-21 a conquistar a Eurocopa no próximo verão com seus gols. Depois disso, tudo estará em aberto. Uma coisa, porém, é certa, e Mile Svilar sabe bem disso: ele deve pensar com cuidado e tomar uma decisão da qual não se arrependa poucas semanas depois. Porque, então, não haverá mais volta.