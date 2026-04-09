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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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Um especialista em arbitragem exclama: O que aconteceu com o Barcelona contra o Atlético foi um escândalo

Barcelona x Atlético de Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
M. Pubill
Espanha

Grande polêmica sobre a arbitragem na Cúpula Europeia

Um especialista em arbitragem deu sua opinião sobre uma jogada polêmica na partida entre Barcelona e Atlético de Madrid, na noite de ontem, quarta-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, que os blaugranas venceram por 2 a 0.

A partida, comandada pelo árbitro István Kovács, contou com várias jogadas polêmicas, entre elas a expulsão de Pau Cubarsi, jogador do Barça, aos 44 minutos, e pedidos de pênaltis por parte de ambas as equipes.

O jornal “Mundo Deportivo” afirmou: “O técnico Hans Flick, os jogadores e a torcida do Barcelona estão focados em duas jogadas que poderiam ter mudado radicalmente o rumo da partida. O possível segundo cartão amarelo para Koke e o possível pênalti contra Marc Poblet por mão na bola aos 55 minutos, após uma jogada estranha, são os dois incidentes que lançam uma sombra sobre o confronto”.

O goleiro do Atlético, Juan Musso, passou a bola de um rebote para seu companheiro de equipe, o zagueiro Marc Poblet, que estava próximo a ele na pequena área, antes que este a segurasse com a mão e a jogasse novamente, para surpresa dos espectadores.

Por sua vez, Eitoraldí González, especialista em arbitragem do jornal “As” e da rádio “Cadena Ser”, analisou a jogada, exclamando: “Não se pode fazer isso com a mão durante um tiro de meta. A bola está parada. É um pênalti claro, e depois criticam os árbitros espanhóis... Isso é um escândalo, vamos esquecer o lance de sábado; é apenas uma questão de interpretação do árbitro”.

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Eitoraldi continuou a criticar a decisão de Kovač, dizendo: “É um erro técnico grave, um dos maiores erros técnicos... Meu Deus, nem vou dizer que é um dos maiores erros dos últimos anos. Foi o árbitro que viu, e ele é um árbitro internacional que vai participar da Copa do Mundo. Se ele não consegue controlar as batidas do coração, que se limite a arbitrar jogos juvenis”.

Por fim, ele afirmou que a responsabilidade pela decisão recai sobre o árbitro principal, e não sobre Christian Dingert, o árbitro assistente de vídeo: “Chega de explicações. Ele não conhece a regra, e Bobel lidou com a bola sem concentração. É uma jogada clara, sem nenhum jogador à sua frente. É uma falta, cobrada por Musso, e Bobel tocou com a mão. É pênalti”.

(Leia também)... Especialista em arbitragem responde... Kubarsi merecia a expulsão contra o Atlético de Madrid?

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