Em uma medida sem precedentes que gerou ampla polêmica, a Comissão de Disciplina da Federação Internacional de Futebol (FIFA) decidiu, hoje, domingo, suspender a punição decorrente do cartão vermelho recebido pelo atacante americano Folarin Balogun durante o confronto entre a seleção dos Estados Unidos e a Bósnia e Herzegovina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, tornando-o elegível para participar da partida contra a Bélgica amanhã, segunda-feira, nas oitavas de final.

Segundo o jornalista britânico Ben Jacobs, a Casa Branca entrou em contato com a FIFA, solicitando ao presidente da entidade, Gianni Infantino, que reconsiderasse o cartão vermelho recebido por Balogun — informação que gerou acusações de interferência política nas decisões do torneio.

Jacobs acrescentou que a FIFA encaminhou o caso às suas comissões independentes, afirmando que qualquer contato da Casa Branca não teria influenciado a decisão, tendo em vista as competências conferidas pelo artigo 27 do Regulamento Disciplinar, que permite a suspensão total ou parcial da aplicação de sanções disciplinares em determinadas circunstâncias.

Apesar da decisão ter sido tomada, a FIFA não emitiu nenhum esclarecimento oficial explicando os motivos da suspensão da punição, o que abriu espaço para uma onda de especulações e críticas sobre o grau de independência das decisões disciplinares durante o campeonato.

Após o anúncio da decisão, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma mensagem em sua plataforma “Truth Social”, na qual considerou que a decisão veio para “corrigir um erro grave”, em uma postagem amplamente interpretada como uma indicação de que ele acompanhou o caso de perto.

Balugon havia marcado um gol na vitória dos Estados Unidos sobre a Bósnia e Herzegovina (2 a 0), antes de ser expulso aos 64 minutos após uma entrada violenta no zagueiro Tarik Mehremović, que resultou em uma grave entorse no tornozelo deste último.

Balojun é considerado um dos principais jogadores da seleção americana no torneio, tendo marcado três gols desde o início da Copa do Mundo de 2026, que será sediada pelos Estados Unidos em parceria com o Canadá e o México. Sua ausência no confronto contra a Bélgica representaria uma grande perda para a seleção de seu país na busca pela classificação para as quartas de final.

Caso se confirmem as circunstâncias divulgadas sobre essa decisão, ela será considerada uma das mais polêmicas da história da Copa do Mundo, devido às dúvidas que pode suscitar sobre a independência das comissões disciplinares e os mecanismos de tomada de decisão dentro da FIFA.