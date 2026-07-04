Um escândalo retumbante... Uma nova crise atinge o Senegal nos Estados Unidos

A delegação da seleção senegalesa de futebol entrou em um estado de confusão e incerteza após o cancelamento do voo especial que havia sido reservado para levar os “Leões da Teranga” de volta ao país, após a eliminação da equipe da Copa do Mundo de 2026 — um desdobramento inesperado que lançou uma sombra sobre o encerramento da participação da seleção no torneio.

De acordo com o que publicou o jornal “De Sports” na noite de sábado, as divergências entre o Ministério do Esporte do Senegal e a Federação Senegalesa de Futebol estão por trás da crise, com ambas as partes trocando acusações sobre quem é o responsável pela organização do voo e pela finalização dos trâmites de retorno.

O jornal indicou que a tensão entre as duas instituições se intensificou nas últimas horas, o que levou ao adiamento do plano de viagem que estava previsto para logo após o término da participação da seleção no torneio.

Na ausência de uma solução imediata, vários jogadores e membros da comissão técnica e administrativa continuam retidos nos Estados Unidos, aguardando a resolução da crise, enquanto alguns jogadores conseguiram voltar para casa por conta própria, entre eles Babi Alassani Gui, Édouard Mendy, Mory Diao e Ismael Jacobs.

Este incidente vem agravar as críticas dirigidas à administração da delegação senegalesa e levanta questionamentos sobre o nível de coordenação e organização entre as autoridades responsáveis pelos assuntos da seleção, especialmente após uma participação marcada por um desempenho instável e que terminou com a eliminação precoce do torneio.

Espera-se que a Federação Senegalesa de Futebol e o Ministério do Esporte emitam dois comunicados esclarecedores nas próximas horas para definir responsabilidades e tranquilizar a opinião pública, em um momento em que a comunidade esportiva senegalesa vive um clima de insatisfação com a forma como foi conduzido o retorno da seleção ao país.