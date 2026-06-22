Um escândalo retumbante... Declarações racistas contra jogadores negros abalam a Copa do Mundo!

O ex-atacante da seleção iugoslava Radi Bogdanović, que atualmente trabalha como comentarista esportivo na televisão sérvia, gerou ampla polêmica após proferir declarações abertamente racistas contra jogadores negros durante sua análise da partida entre Bélgica e Irã na Copa do Mundo de 2026, em um incidente descrito como um “escândalo midiático”.

De acordo com a transmissão do canal oficial sérvio RTS, Bogdanović disse, em resposta a uma pergunta sobre a expulsão do zagueiro belga Nathan Ngoy aos 66 minutos: “Nesse nível, ser o último zagueiro, falhar em uma jogada de bola parada e depois ser expulso... Sempre disse que esses jogadores (e não sou racista), mas os jogadores negros, especificamente, não têm concentração suficiente para aguentar mais do que 60 a 80 minutos”.

Em vez de se retratar ou pedir desculpas, o comentarista sérvio manteve sua versão dos fatos, acrescentando: “Se quiséssemos entrar em detalhes, já o teríamos feito. Eles também cometem erros. Não estou generalizando, é claro, mas a maioria perde a concentração, e é aí que surgem situações como essa”, em declarações que provocaram uma onda de indignação generalizada nas redes sociais.

Bogdanović, que disputou três partidas internacionais pela antiga seleção iugoslava e marcou dois gols, é uma figura conhecida na mídia esportiva sérvia, mas suas últimas declarações o colocaram no centro de uma polêmica ética e profissional, especialmente diante do compromisso da Federação Internacional de Futebol (FIFA) e da União Europeia de Futebol (UEFA) com o combate ao racismo nos campos.

Essas declarações surgem em um momento delicado, em que a Copa do Mundo de 2026 conta com ampla participação de jogadores de diversas etnias e nacionalidades, em meio a intensas campanhas internacionais de combate ao preconceito racial no esporte, o que torna as declarações do analista sérvio uma flagrante violação dos valores esportivos e humanitários.

Vale ressaltar que o canal oficial sérvio RTS ainda não emitiu nenhum comunicado oficial sobre as declarações racistas transmitidas ao vivo, enquanto crescem nas redes sociais os apelos para que o comentarista seja responsabilizado e afastado de suas funções, além de exigências para que as entidades esportivas internacionais investiguem o caso e tomem medidas punitivas.