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A Suíça reintegrou oficialmente Granit Xhaka e Breel Embolo à seleção após uma investigação controversa sobre documentos falsificados de vacinação contra a Covid-19. Os dois ficaram de fora das últimas convocações enquanto a Associação Suíça de Futebol (SFV) analisava suas ações de 2022.

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Investigação é concluída e jogadores voltam à seleção

A Associação Suíça de Futebol confirmou que Xhaka e Embolo voltam a estar disponíveis para convocação a partir de novembro. A decisão ocorre após uma investigação abrangente sobre a obtenção de documentos de saúde fraudulentos durante a pandemia global. Xhaka, o experiente meio-campista, já havia chegado a um acordo com a SFV para ficar fora dos jogos de outubro da Liga das Nações contra Escócia, Eslovênia e Macedônia do Norte. O afastamento ocorreu depois que o jogador do Sunderland admitiu ter obtido um certificado falsificado para atender às exigências de viagem e participação em competições profissionais em 2022.

O atacante Breel Embolo, do Atlanta United, sofreu medida disciplinar semelhante e foi deixado de fora da seleção no fim de setembro, quando seu envolvimento no caso dos documentos veio à tona. A SFV divulgou um comunicado oficial sobre a conclusão do caso: "A SFV examinou os dois casos de forma abrangente e concluiu que o retorno dos jogadores após o encerramento dos processos judiciais, levando em conta as consequências esportivas (quatro partidas pela seleção perdidas em setembro e outubro), é justificável."

Multas e permanência como capitão

Embora os dois jogadores estejam livres para retomar suas carreiras na seleção, os desdobramentos judiciais resultaram em consequências financeiras significativas. Xhaka e Embolo receberam, cada um, uma multa de 150.000 francos suíços com pagamento suspenso, equivalente a aproximadamente US$ 181.225. A suspensão da multa está vinculada a um período probatório de dois anos, o que significa que os jogadores precisam evitar novos problemas com a Justiça para não ter de pagar o valor integral. Xhaka manifestou publicamente seu arrependimento, assumiu a responsabilidade por sua conduta e descreveu o episódio como "um erro", enquanto tenta deixar a controvérsia para trás.

Apesar da natureza da infração, a SFV decidiu que Xhaka continuará como capitão. A associação esclareceu que a decisão final sobre a liderança da seleção cabe aos jogadores e ao técnico Murat Yakin. Segundo a ESPN, o treinador e sua comissão técnica foram unânimes no desejo de que o veterano continue liderando a equipe em campo. Esse apoio dentro do vestiário foi um fator crucial para a decisão da federação de manter Xhaka como capitão.

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Jogos de novembro e situação na Liga das Nações

O momento do retorno é importante para a Suíça, que busca assegurar a liderança de seu grupo na Liga das Nações. O diretor da seleção, Pierluigi Tami, demonstrou confiança na decisão de trazer a dupla de volta. "Estamos convencidos de que o retorno à seleção em novembro é responsável e correto", afirmou, segundo a Reuters. Yakin também expressou alívio por ter todo o elenco à disposição para as últimas partidas do grupo e disse estar satisfeito por poder fazer suas escolhas sem restrições administrativas para os próximos jogos.

A Suíça ocupa atualmente a liderança do Grupo E, com 12 pontos, enquanto se prepara para os jogos decisivos de novembro. A equipe viajará à Eslovênia para jogar em 13 de novembro e, três dias depois, voltará para casa para enfrentar a Escócia na última partida da fase de grupos. Com Xhaka pronto para ampliar seu recorde de partidas pela seleção e Embolo disponível para reforçar o ataque, os suíços serão amplamente favoritos para manter a liderança.