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Granit Xhaka Switzerland 2026Getty Images
Mohamed Saeed
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“Um erro” perdoado! Granit Xhaka e Breel Embolo são liberados para voltar à seleção da Suíça após escândalo do certificado falso de Covid

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A Suíça reintegrou oficialmente Granit Xhaka e Breel Embolo à seleção após uma investigação controversa sobre documentos falsificados de vacinação contra a Covid-19. Os dois ficaram de fora das últimas convocações enquanto a Associação Suíça de Futebol (SFV) analisava suas ações de 2022.

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Investigação é concluída e jogadores voltam à seleção

A Associação Suíça de Futebol confirmou que Xhaka e Embolo voltam a estar disponíveis para convocação a partir de novembro. A decisão ocorre após uma investigação abrangente sobre a obtenção de documentos de saúde fraudulentos durante a pandemia global. Xhaka, o experiente meio-campista, já havia chegado a um acordo com a SFV para ficar fora dos jogos de outubro da Liga das Nações contra Escócia, Eslovênia e Macedônia do Norte. O afastamento ocorreu depois que o jogador do Sunderland admitiu ter obtido um certificado falsificado para atender às exigências de viagem e participação em competições profissionais em 2022.

O atacante Breel Embolo, do Atlanta United, sofreu medida disciplinar semelhante e foi deixado de fora da seleção no fim de setembro, quando seu envolvimento no caso dos documentos veio à tona. A SFV divulgou um comunicado oficial sobre a conclusão do caso: "A SFV examinou os dois casos de forma abrangente e concluiu que o retorno dos jogadores após o encerramento dos processos judiciais, levando em conta as consequências esportivas (quatro partidas pela seleção perdidas em setembro e outubro), é justificável."

Multas e permanência como capitão

Embora os dois jogadores estejam livres para retomar suas carreiras na seleção, os desdobramentos judiciais resultaram em consequências financeiras significativas. Xhaka e Embolo receberam, cada um, uma multa de 150.000 francos suíços com pagamento suspenso, equivalente a aproximadamente US$ 181.225. A suspensão da multa está vinculada a um período probatório de dois anos, o que significa que os jogadores precisam evitar novos problemas com a Justiça para não ter de pagar o valor integral. Xhaka manifestou publicamente seu arrependimento, assumiu a responsabilidade por sua conduta e descreveu o episódio como "um erro", enquanto tenta deixar a controvérsia para trás.

Apesar da natureza da infração, a SFV decidiu que Xhaka continuará como capitão. A associação esclareceu que a decisão final sobre a liderança da seleção cabe aos jogadores e ao técnico Murat Yakin. Segundo a ESPN, o treinador e sua comissão técnica foram unânimes no desejo de que o veterano continue liderando a equipe em campo. Esse apoio dentro do vestiário foi um fator crucial para a decisão da federação de manter Xhaka como capitão.

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Jogos de novembro e situação na Liga das Nações

O momento do retorno é importante para a Suíça, que busca assegurar a liderança de seu grupo na Liga das Nações. O diretor da seleção, Pierluigi Tami, demonstrou confiança na decisão de trazer a dupla de volta. "Estamos convencidos de que o retorno à seleção em novembro é responsável e correto", afirmou, segundo a Reuters. Yakin também expressou alívio por ter todo o elenco à disposição para as últimas partidas do grupo e disse estar satisfeito por poder fazer suas escolhas sem restrições administrativas para os próximos jogos.

A Suíça ocupa atualmente a liderança do Grupo E, com 12 pontos, enquanto se prepara para os jogos decisivos de novembro. A equipe viajará à Eslovênia para jogar em 13 de novembro e, três dias depois, voltará para casa para enfrentar a Escócia na última partida da fase de grupos. Com Xhaka pronto para ampliar seu recorde de partidas pela seleção e Embolo disponível para reforçar o ataque, os suíços serão amplamente favoritos para manter a liderança.

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

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