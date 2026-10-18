Um enigma intrigante: Díaz luta contra as dores para salvar sua temporada no Real Madrid

O astro marroquino Brahim Díaz vive um período difícil no Real Madrid, em razão de dores musculares persistentes que afetaram suas últimas aparições, apesar da insistência em seguir treinando e se preparando para os jogos, enquanto se abre diante dele a chance de recuperar seu papel nos planos do técnico José Mourinho.

Segundo o jornal espanhol "AS", Díaz sofre há bastante tempo com dores musculares que não diminuíram de intensidade, pelo contrário, continuam fortes e incômodas, mas que não o levaram a se afastar nem a reduzir o ritmo de seu trabalho diário.

O jogador segue treinando normalmente com os companheiros e permanece à disposição para atuar, apesar das circunstâncias pelas quais passa, além de não ter desfalcado nenhuma partida do Real Madrid por causa desses problemas físicos.

E, se Mourinho precisar de seus serviços, o marroquino estará à disposição. Essa é a realidade.

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Por outro lado, a trajetória de Díaz registrou uma queda evidente após sua atuação excepcional diante da Inter de Milão, ainda que as dores musculares também o acompanhassem naquele momento, sem impedi-lo de brilhar. O jogador produziu um lance de rara qualidade técnica que quase se tornou um dos mais bonitos da temporada, mas Jude Bellingham não conseguiu transformá-lo em gol, isso depois de Díaz ter dado a assistência para o primeiro gol do Real Madrid, marcado por Kylian Mbappé.

Ele também liderou a lista de jogadores do time merengue em número de chances criadas, com quatro, e em passes no último terço do campo, com 15 passes, além de ter vencido cinco dos nove duelos que disputou. Foi sua melhor apresentação na atual temporada.

Apesar da continuidade das dores, elas não o impediram de jogar, já que o atleta se nega a permitir que isso atrapalhe sua carreira e se cobra para manter o trabalho diário e não se afastar do ritmo da equipe.

Na vitória sobre a Inter de Milão por 2 a 1, Díaz atuou por 79 minutos, mas desde então jogou apenas 22 minutos, diante do Elche, no dia 15 de setembro, quando participou da comemoração em campo pelo gol decisivo de Mastantuono que deu a vitória por 3 a 2 à sua equipe.

De lá para cá, o jogador ficou ausente em três partidas, contra Atlético de Madrid, Villarreal e Roma, enquanto sua participação nos últimos cinco jogos se limitou aos minutos finais diante do Elche, além de não ter recebido nenhum minuto contra o Rayo Vallecano.

Assim, passaram-se 32 dias sem que Díaz vestisse a camisa do Real Madrid em partidas, pelo menos com o time merengue, pois a situação mudou completamente quando se juntou à seleção de Marrocos, como sempre acontece.

Durante a longa data Fifa, Díaz se apresentou à seleção de seu país para assumir o papel de camisa 10, armador de Marrocos.

Ainda assim, a comissão técnica tratou sua convocação com cautela e elaborou um plano minucioso para administrar suas participações, levando em conta as dores musculares de que sofre, que o tiraram da primeira das três partidas disputadas pela seleção.

Díaz ficou fora do duelo contra o Gabão para descansar, mas a comissão técnica entendeu que ganhar minutos em campo seria positivo e o ajudaria a manter as boas sensações dentro das quatro linhas.

Com base nisso, o jogador foi titular na segunda partida, contra Lesoto, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações, e contribuiu para conduzir sua seleção à vitória por 2 a 0.

Díaz marcou o primeiro gol aos 45 minutos, antes de Ouahbi seguir executando o plano traçado e substituir seu astro aos 69 minutos, com a entrada de Soufiane Rahimi em seu lugar.

Já na última partida, um amistoso contra o Mali que terminou empatado em 1 a 1, Díaz jogou apenas 22 minutos, numa tentativa de reduzir os riscos físicos sem que ele perdesse o ritmo, confirmando sua disponibilidade para atuar caso Mourinho julgue que o momento é adequado.

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O brilho de Endrick e a ausência de Vinícius

Os acontecimentos recentes impõem um novo nome aos planos do Real Madrid: Endrick, após o gol que marcou e a atuação de destaque que apresentou na virada improvável do time diante da Roma, no Estádio Olímpico.

E o brilho do atacante brasileiro veio pelo lado direito, justamente a região que Díaz costumava ocupar como função principal no time merengue.

Em contrapartida, o Real Madrid ficará sem Vinícius Júnior por algum tempo, pelo menos no Campeonato Espanhol, por causa da suspensão de quatro partidas, que o deixará fora da competição até o próximo dia 21 de novembro.

Diomande e Arda Güler figuram entre as outras opções disponíveis na equação das posições ofensivas atrás dos atacantes.

E, apesar das dores musculares de que sofre, Díaz continua dentro desses planos e mantém o desejo de seguir como parte das opções do time, sem abrir mão de seu lugar na disputa por minutos.



