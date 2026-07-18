Um encontro marcado pela dor... Por que a FIFA insiste na disputa pelo bronze, apesar da rejeição geral?

A partida pelo terceiro lugar na Copa do Mundo nunca teve o mesmo prestígio que a final, mas, por décadas, continuou sendo uma das partidas mais polêmicas do torneio, até mesmo entre as próprias equipes envolvidas.

Com a aproximação do confronto entre França e Inglaterra, nas primeiras horas da manhã de amanhã, domingo, pela medalha de bronze da Copa do Mundo de 2026, voltou a surgir a polêmica sobre a utilidade dessa partida, em um momento em que muitos consideram que ela não agrega nada às duas seleções que sonhavam com o título, enquanto a Federação Internacional de Futebol (FIFA) insiste em mantê-la por motivos que vão além do aspecto esportivo.

As duas seleções europeias se enfrentam na disputa pelo terceiro lugar, após ambas terem sido derrotadas nas semifinais: a França não resistiu à Espanha, enquanto a Inglaterra caiu na armadilha da remontada argentina.

As seleções não querem disputar a partida

O alemão Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, admitiu que os jogadores das duas seleções não demonstram nenhum entusiasmo em disputar a partida, afirmando que todos gostariam de estar na final em vez de disputar o terceiro lugar.

Tuchel disse, após a derrota de sua seleção para a Argentina na semifinal: “Nenhum dos nossos jogadores, nem mesmo os da França, quer disputar essa partida. Todos queriam jogar a final”.

Por outro lado, o jornal “L’Équipe” publicou declarações de um membro da comissão técnica da seleção francesa, que disse: “Vocês acham que os jogadores querem disputar essa partida? Claro que não, essa equipe veio aqui com outro objetivo. Eles estão revoltados por serem obrigados a jogar”.

Essas declarações refletem a visão predominante nos vestiários das seleções, já que a partida ocorre poucos dias após o fim do sonho do título, o que torna a motivação limitada em comparação com a disputa pela taça.

Uma tradição histórica da qual a “FIFA” não quer abrir mão

Apesar das críticas constantes, não parece que a “FIFA” esteja pensando em cancelar a partida, que se tornou parte integrante do torneio desde a edição de 1934, com exceção da Copa do Mundo de 1950, que foi disputada no formato de fase final.

Enquanto o Campeonato Europeu abandonou a disputa pelo terceiro lugar desde 1980, a Federação Internacional ainda a considera um elemento essencial do calendário do torneio.

Receitas financeiras adicionais

Por trás da insistência da FIFA em manter a partida há razões econômicas claras, segundo reportagem publicada pela rede francesa RMC, já que o confronto pelo terceiro lugar representa uma fonte adicional de receita, seja pela venda de ingressos, pelos direitos de transmissão televisiva ou pela receita publicitária.

Além disso, a partida oferece ao estádio anfitrião a oportunidade de organizar um novo evento para o público, enquanto as emissoras alcançam altos índices de audiência, especialmente por ser disputada imediatamente antes da final, o que a torna uma preparação para a partida decisiva.

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Prêmios maiores

O ganho não se limita à “FIFA”, já que as seleções também se beneficiam da diferença financeira entre o terceiro e o quarto lugares.

O vencedor da medalha de bronze recebe 29 milhões de dólares, contra 27 milhões de dólares para o quarto colocado, ou seja, uma diferença de 2 milhões de dólares — um prêmio que representa um incentivo adicional para as federações nacionais, especialmente diante dos altos custos que elas arcam durante o torneio.

Medalha de bronze e honra histórica

A partida concede ao vencedor medalhas de bronze em uma cerimônia oficial, seguindo o sistema adotado nos Jogos Olímpicos, o que lhe confere um valor simbólico, mesmo que esteja longe do brilho da final.

Impacto direto no ranking da FIFA

A partida ganha importância adicional no ranking mundial, pois concede mais pontos do que os amistosos e pode influenciar a classificação das seleções, o que se reflete posteriormente no sorteio das eliminatórias e nos próximos torneios internacionais.

Oportunidade para os reservas

Vários analistas consideram que o melhor que essa partida pode oferecer é dar oportunidade aos jogadores que não tiveram minutos suficientes durante o torneio.

Muitos consideram que a escalação dos reservas lhes dá a chance de adquirir experiência internacional e recompensa os jogadores que fizeram parte da jornada da seleção durante todo o torneio, mas sem grande participação.

Quebrando recordes

Apesar das críticas, as partidas pelo terceiro lugar ao longo da história já proporcionaram momentos inesquecíveis e foram palco da quebra de vários recordes.

Kylian Mbappé, atacante da França, tem a chance de terminar o torneio como artilheiro pela segunda vez consecutiva, já que atualmente está empatado com Lionel Messi com 8 gols, enquanto o capitão da Argentina leva vantagem no número de assistências, de acordo com as estatísticas do torneio.

Além disso, a dupla inglesa formada por Harry Kane e Jude Bellingham, ambos com 6 gols, ainda tem chances de disputar a liderança da artilharia.

A partida pelo terceiro lugar já foi palco de alguns dos recordes mais famosos da história da Copa do Mundo, com destaque para o recorde do francês Just Fontaine, que marcou 4 gols contra a Alemanha Ocidental na edição de 1958, elevando sua contagem para 13 gols em um único torneio — um recorde que permanece imbatível até hoje. Além disso, o turco Hakan Şükür marcou o gol mais rápido da história da Copa do Mundo, após apenas 11 segundos, durante a disputa pelo terceiro lugar na edição de 2002, de acordo com as estatísticas da Federação Internacional de Futebol.