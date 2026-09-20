A Confederação Asiática de Futebol anunciou neste domingo a seleção oficial da primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.
A seleção contou com a presença de uma dupla árabe do clube emiradense Al Ain: o egípcio Rami Rabia e o marroquino Hussein Rahimi, após a contribuição efetiva na grande vitória sobre o Al Nassr saudita por quatro gols a zero.
Rabia foi um dos fatores de solidez da defesa emiradense diante do Al Nassr, enquanto Hussein Rahimi marcou dois gols, além de um gol de seu irmão Soufiane, e Giakoumakis completou os quatro tentos nas redes do time saudita.
O clube saudita Al Hilal também garantiu seu lugar na seleção da primeira rodada por meio de seu brilhante astro, o português Rúben Neves, que converteu um pênalti na vitória por 2 a 1 sobre o Al Gharafa catariano.
A seleção da primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia de Elite 2026-2027 ficou assim:
Goleiro: Vladimir Nazarov (Pakhtakor).
Defesa: Kofi Kwao (Neftchi), Rami Rabia (Al Ain), Jang Hyun-soo (Al Gharafa), Lee Myung-jae (Daejeon Citizen).
Meio-campo: Hussein Rahimi (Al Ain), Takashi Usami (Gamba Osaka), Rúben Neves (Al Hilal), Prince Ampem (Shanghai Port).
Ataque: Aleksandar Cavric (Kashima Antlers), Ndjiva Rakotoharimalala (Ratchaburi).
Na classificação das equipes do Oeste da Ásia, o clube emiradense Al Ain lidera (3 pontos) após a primeira rodada, por saldo de gols, à frente do Esteghlal de Teerã, do Al Hilal saudita, do Al Qadsiah saudita, do Neftchi tajique e do Shabab Al Ahli Dubai emiradense.