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Um egípcio, um marroquino e um astro do Al-Hilal na seleção da primeira rodada da Elite Asiática

Al Hilal x Al-Gharafa
Al Hilal
Al-Gharafa
Liga dos Campeões da Ásia
Al-Ain x Al-Nassr
Al-Ain
Al-Nassr
R. Rabia
H. Rahimi
R. Neves
Arábia Saudita
Catar
Emirados Árabes Unidos
Egito
Marrocos
Portugal

Astros da rodada de abertura da fase de liga na Liga dos Campeões

A Confederação Asiática de Futebol anunciou neste domingo a seleção oficial da primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

A seleção contou com a presença de uma dupla árabe do clube emiradense Al Ain: o egípcio Rami Rabia e o marroquino Hussein Rahimi, após a contribuição efetiva na grande vitória sobre o Al Nassr saudita por quatro gols a zero.

Rabia foi um dos fatores de solidez da defesa emiradense diante do Al Nassr, enquanto Hussein Rahimi marcou dois gols, além de um gol de seu irmão Soufiane, e Giakoumakis completou os quatro tentos nas redes do time saudita.

O clube saudita Al Hilal também garantiu seu lugar na seleção da primeira rodada por meio de seu brilhante astro, o português Rúben Neves, que converteu um pênalti na vitória por 2 a 1 sobre o Al Gharafa catariano.

A seleção da primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia de Elite 2026-2027 ficou assim: 

Goleiro: Vladimir Nazarov (Pakhtakor).

Defesa: Kofi Kwao (Neftchi), Rami Rabia (Al Ain), Jang Hyun-soo (Al Gharafa), Lee Myung-jae (Daejeon Citizen).

Meio-campo: Hussein Rahimi (Al Ain), Takashi Usami (Gamba Osaka), Rúben Neves (Al Hilal), Prince Ampem (Shanghai Port).

Ataque: Aleksandar Cavric (Kashima Antlers), Ndjiva Rakotoharimalala (Ratchaburi).



Na classificação das equipes do Oeste da Ásia, o clube emiradense Al Ain lidera (3 pontos) após a primeira rodada, por saldo de gols, à frente do Esteghlal de Teerã, do Al Hilal saudita, do Al Qadsiah saudita, do Neftchi tajique e do Shabab Al Ahli Dubai emiradense.

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