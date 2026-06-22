Um duro golpe para os Galos... Estrela da França está prestes a ficar de fora do confronto contra o Iraque

O astro da seleção francesa está prestes a ficar de fora do confronto contra o Iraque, na noite desta segunda-feira, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A França estreou-se na Copa do Mundo com uma vitória por 3 a 1 sobre o Senegal, enquanto a seleção iraquiana foi derrotada por 4 a 1 pela Noruega.

De acordo com o jornal “AS”, Orelien Tchouaméni, jogador da França, não pôde treinar hoje devido a uma lesão muscular.

Embora o motivo de sua ausência não tenha sido divulgado oficialmente, o fato de ele não ter conseguido treinar normalmente na véspera da partida faz com que, na prática, ele esteja indisponível para o jogo contra o Iraque.

Didier Deschamps, técnico da França, disse na coletiva de imprensa antes da partida contra o Iraque: “Chouaméni ficou na academia fazendo exercícios na bicicleta ergométrica e recebendo tratamento de um fisioterapeuta... À primeira vista, não há motivo para preocupação”. O técnico minimizou a situação, explicando que a rotação é necessária para o bem da equipe e dos jogadores, que estão sofrendo com o cansaço nesta fase da temporada.

Choamini jogou a partida de estreia contra o Senegal, em Nova York, pelos 90 minutos completos, e seu desempenho, que melhorou com o passar do tempo, foi extremamente positivo, especialmente ao jogar ao lado de Adrien Rabiot.

Espera-se que Mano Kone, meio-campista da Roma, o substitua na próxima partida.