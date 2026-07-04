A Federação Francesa de Futebol revelou os motivos que levaram o jovem meio-campista Ayoub Bouadi a defender a seleção marroquina, apesar de ter passado por todas as categorias de base das seleções da França, antes de brilhar com os “Leões do Atlante” na Copa do Mundo de 2026.

Bouadi (18 anos) tornou-se uma das maiores revelações do torneio, depois de chamar a atenção desde sua primeira partida contra o Brasil e apresentar um desempenho excepcional no meio-campo da seleção marroquina, após sua decisão, em maio passado, de representar o Marrocos em nível internacional.

Em declarações ao jornal The Athletic, o diretor técnico nacional da Federação Francesa, Hubert Fournier, afirmou que Bouadi era um dos maiores talentos que a França vinha acompanhando há muitos anos.

Ele acrescentou: “Bouadi é um talento excepcional em sua faixa etária, e conhecemos muito bem suas capacidades. Sua perda representa um golpe significativo para a Federação Francesa, mas a decisão, no fim das contas, foi pessoal dele.”

Fournier explicou que o jogador passou por todas as etapas de desenvolvimento nas seleções francesas, passou cerca de um ano e meio na seleção sub-21 e estava na lista ampliada da seleção principal, mas a comissão técnica não estava preparada para incluí-lo na lista para a Copa do Mundo.

Ele observou que o técnico francês Didier Deschamps considerou que Bouadi “ainda não estava pronto” para atuar na seleção principal, diante da forte concorrência nas fileiras dos “Galo”, o que abriu as portas para que o Marrocos o convocasse.

Fournier disse: “Com a aproximação da Copa do Mundo, Deschamps decidiu não convocá-lo, enquanto o Marrocos lhe deu a oportunidade de participar do torneio. Entendo o ponto de vista e a escolha dele.”

Bouadi possui um histórico rico nas seleções de base da França, tendo disputado 8 partidas pela seleção sub-16, 5 pela sub-17, 3 pela sub-18 e uma pela sub-20, além de 10 partidas pela seleção sub-21 entre novembro de 2024 e março de 2026.

Ao anunciar sua escolha por representar o Marrocos, o jogador afirmou que a decisão não diminui o orgulho que sente pelo tempo que passou nas seleções francesas, e disse: “Tenho orgulho de ter vestido a camisa da França nas categorias de base e sempre terei orgulho da minha dupla identidade cultural e das minhas raízes.”

De acordo com o jornal The Athletic, a Federação Marroquina envidou grandes esforços para convencer Bouadi a representar os “Leões do Atlante”, por meio de várias reuniões com ele e com membros de sua família, até que ele tomasse sua decisão antes do início da Copa do Mundo.

A reportagem acrescentou que, inicialmente, o jogador estava inclinado a defender a França e chegou a conversar com Zinedine Zidane, considerado o principal candidato à sucessão de Didier Deschamps no comando da seleção francesa. No entanto, Zidane deixou claro que não poderia oferecer nenhuma garantia quanto ao seu futuro na seleção principal, o que contribuiu para que ele optasse por defender o Marrocos.