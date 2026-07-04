Um duro golpe para Deschamps... Estrela da França fica de fora do confronto contra o Paraguai

A França sofreu um duro golpe poucas horas antes de seu confronto decisivo contra o Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após a confirmação da ausência de Aurélien Chouameni devido a uma lesão na coxa; Mano Kone o substituirá no meio-campo.
A rede francesa “RMC”, citando fontes próximas à seleção francesa, informou que Chouameni sofreu a lesão na véspera da partida, quando o vice-capitão sentiu dor na coxa durante os treinos na sexta-feira; por isso, ele ficará de fora da partida das oitavas de final contra o Paraguai, neste sábado, na Filadélfia.
Estima-se que a ausência do jogador do Real Madrid seja de cerca de quatro dias; se tudo correr bem, espera-se que ele retorne para disputar a partida das quartas de final marcada para 9 de julho, caso a equipe se classifique.
A comissão técnica, liderada por Didier Deschamps, acompanhará de perto a condição de Chouaméni, enquanto é provável que Mano Kone o substitua no meio-campo, em uma mudança forçada que pode afetar o equilíbrio da seleção francesa.
Espera-se que a escalação da França, após a desistência de Chouaméni, seja a seguinte:
Goleiro: Maignan
Defesa: Kondé, Upamecano, Saliba, Deny.
Meio-campo: Koné, Rabiot, Oulissi
Ataque: Dembélé, Barkola, Kylian Mbappé.