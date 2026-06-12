Um duro golpe logo no início da Copa do Mundo... Canadá proíbe a entrada de astro africano acusado de estupro

A seleção de Gana sofreu um duro golpe antes mesmo de iniciar sua campanha na Copa do Mundo de 2026, com a confirmação da ausência de seu craque Thomas Partey na primeira partida contra o Panamá.

De acordo com o jornal “The Athletic”, o governo canadense recusou conceder ao meio-campista ganês um visto de entrada no país, devido às acusações feitas contra ele em Londres, relacionadas a casos de estupro.

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Com isso, o ex-jogador do Arsenal e do Atlético de Madrid ficará de fora da partida de estreia da seleção de Gana contra o Panamá, na cidade canadense de Toronto, na manhã da próxima quinta-feira, horário de Greenwich.

Apesar de sua ausência no confronto contra o Panamá, Partey (32 anos) poderá retornar à seleção de seu país nas partidas seguintes do torneio, programadas para os Estados Unidos.

Houve muita polêmica após a convocação de Partey para representar Gana na Copa do Mundo, depois que ele foi acusado de sete crimes de estupro e um de agressão sexual, em Londres, entre 2020 e 2022.

Barti nega todas as acusações, e o julgamento está marcado para novembro deste ano, mas pode ser adiado para 2027.

O técnico de Gana, o português Carlos Queiroz, justificou a convocação de Barty para a Copa do Mundo apesar das graves acusações, dizendo: “A resposta é simples e clara. Pelo que sei, na Inglaterra, em Portugal e em qualquer outro lugar, vivemos neste mundo em que, até que o tribunal profira uma decisão, a presunção de inocência está a favor do acusado, em todos os processos instaurados perante os tribunais.”

Gana disputará o Grupo 12 da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Panamá, Croácia e Inglaterra.



