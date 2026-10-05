Um dos três jogadores alemães: grande honra para Lennart Karl, do Bayern de Munique

Lennart Karl (18/Bayern de Munique), Said El Mala (20/1. FC Köln) e Finn Jeltsch (20/VfB Stuttgart), que já foi convocado por Jürgen Klopp, mas ainda não estreou, estão entre os 25 candidatos no total.

O "Golden Boy" é escolhido todos os anos pelo jornal esportivo diário italiano Tuttosport e pelo portal Transfermarkt. Os talentos precisam ter nascido no máximo em 2006 e devem atuar, no período de avaliação, em uma das 25 principais primeiras divisões da Europa. Até agora, o único vencedor alemão foi Mario Götze, em 2011.

Da Bundesliga, neste ano também estão na lista Konstantinos Karetsas (Grécia) e Joane Gadou (França), do Borussia Dortmund. Em 2025, nenhum alemão esteve na shortlist; o premiado foi o francês Desiré Doué, do Paris Saint-Germain. Em 2024, venceu Lamine Yamal (Espanha); em 2023, Jude Bellingham (Inglaterra). A decisão cabe a um júri de especialistas internacionais.