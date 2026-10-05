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Lennart KarlGetty Images
Traduzido por

Um dos três jogadores alemães: grande honra para Lennart Karl, do Bayern de Munique

Bundesliga
L. Karl
S. El Mala
F. Jeltsch
Bayern de Munique
Stuttgart
Colônia

Três jovens jogadores da seleção alemã estão na seleção final para o prêmio de "Golden Boy", o maior talento da Europa.

Lennart Karl (18/Bayern de Munique), Said El Mala (20/1. FC Köln) e Finn Jeltsch (20/VfB Stuttgart), que já foi convocado por Jürgen Klopp, mas ainda não estreou, estão entre os 25 candidatos no total.

O "Golden Boy" é escolhido todos os anos pelo jornal esportivo diário italiano Tuttosport e pelo portal Transfermarkt. Os talentos precisam ter nascido no máximo em 2006 e devem atuar, no período de avaliação, em uma das 25 principais primeiras divisões da Europa. Até agora, o único vencedor alemão foi Mario Götze, em 2011.

Da Bundesliga, neste ano também estão na lista Konstantinos Karetsas (Grécia) e Joane Gadou (França), do Borussia Dortmund. Em 2025, nenhum alemão esteve na shortlist; o premiado foi o francês Desiré Doué, do Paris Saint-Germain. Em 2024, venceu Lamine Yamal (Espanha); em 2023, Jude Bellingham (Inglaterra). A decisão cabe a um júri de especialistas internacionais.

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