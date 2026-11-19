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O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, voltou após um problema de saúde. Na entrevista coletiva antes do jogo de sexta-feira à noite contra o Colônia, pelo Campeonato Alemão, o belga afirmou que se sente bem recuperado da irritação das meninges e que sua ausência de semanas talvez tenha trazido algo positivo ao clube.

Kompany, que sofreu um colapso em outubro no centro de treinamento do Bayern e depois foi levado ao hospital, fez questão de dizer "da forma mais clara possível o quanto sou grato pela reação do clube nos primeiros dias ou minutos depois do que aconteceu". Ele destacou a equipe médica do clube, que cuidou dele o tempo todo. "Eu disse que Lucho Diaz (ponta esquerda do Bayern que também estava lesionado naquele momento, nota da redação) era mais importante. Mas eles não levaram isso muito a sério. Cuidaram muito bem de mim, e quero agradecer por isso."

Kompany também falou sobre sua comissão técnica, incluindo o auxiliar Aaron Danks, que ficou à frente da equipe durante sua ausência. Entre os jogos desse período esteve a impressionante vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Atlético de Madrid, pela Champions League . "Eles fizeram com que conseguíssemos tirar força também desse momento de resistência", ressaltou o ex-zagueiro de classe mundial. "O que aconteceu naquele jogo contra o Atlético é mais importante para mim. Aproveitei muito. Foi um dos momentos mais bonitos da minha carreira como treinador, embora eu nem estivesse lá. Vamos levar isso conosco nesta temporada."

Naquela difícil partida em Madrid, o Bayern não pôde contar com Kompany nem com vários jogadores importantes que estavam lesionados. Ainda assim, a equipe dominou o Atlético e quase não cometeu erros , conquistando três pontos muito importantes na disputa por uma vaga direta nas oitavas de final da Champions League.

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Kompany explicou o que tirou daquela partida: "Acredito que isso também nos dará muita força em algum momento da nossa história aqui no Bayern. Poderemos dizer: 'Certo, o treinador não estava lá, Lucho Diaz não estava lá, e havia outros jogadores ausentes'. E, mesmo assim, fomos até lá sem medo. Isso é importante! E o que vimos ainda foi o Bayern."

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Vincent Kompany não tomou "nenhuma" decisão no Bayern durante sua ausência

O treinador ressaltou que de fato descansou e não interferiu nos assuntos da equipe: "Não tomei nenhuma decisão, zero." Houve apenas conversas depois dos jogos, "por interesse" nos processos de tomada de decisão. "Mas há um motivo importante para eu não ter participado desse processo. Se você respeita esse trabalho, não pode estar lá todos os dias, de repente deixar de estar e, mesmo assim, continuar dando opiniões e tomando decisões. Isso simplesmente não funciona."

Getty Images

Ele não quis falar muito mais sobre sua ausência. Isso é "tudo passado", e ele tem certeza de "que, a partir de amanhã, vitórias e derrotas voltarão a ser tratadas normalmente".

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Kompany voltou a comandar os treinos do elenco principal do Bayern nesta semana e estará novamente no banco de reservas pela primeira vez na sexta-feira, contra o Colônia.