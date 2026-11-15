“Um dos melhores meio-campos da Europa”: Bruno Guimaraes exalta parceria no Arsenal com Declan Rice, “jogador completo”

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Bruno Guimaraes rasgou elogios ao companheiro de Arsenal Declan Rice, descrevendo o jogador da seleção inglesa como uma “máquina” em campo. O meio-campista brasileiro, que chegou ao Emirates Stadium em uma transferência de grande repercussão no verão, acredita que os dois já estão formando uma das duplas de meio-campo mais fortes do futebol mundial.

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Uma transição tranquila no Emirates

Desde que trocou o Newcastle United pelo norte de Londres por £ 75 milhões, Guimaraes não demorou a se tornar peça fundamental no esquema de Mikel Arteta. O brasileiro já disputou 14 partidas pelo Arsenal e marcou gols importantes na Premier League contra Sunderland e Leeds United. Sua adaptação foi muito facilitada pela presença de Rice, que entrou em contato com o meia antes mesmo de a transferência ser concluída.

O jogador de 28 anos revelou que a relação entre os dois começou com uma mensagem de boas-vindas do ex-capitão do West Ham. “Olha, acho que, desde que ele anunciou que eu viria para cá, estava tudo praticamente acertado”, explicou Guimaraes em entrevista à ESPN. “Ele me mandou uma mensagem na hora, dizendo: ‘Tivemos muitas brigas no passado, mas agora somos amigos, vamos jogar juntos. Estou muito feliz que você está vindo para cá. Você vai elevar muito o nível do nosso time.’”

A “máquina” que impulsiona o Arsenal

Rice chegou ao Arsenal vindo do West Ham no verão europeu de 2023 por cerca de £ 105 milhões, valor recorde para o clube, pouco depois de capitanear o West Ham na conquista da Conference League. Desde que chegou ao Emirates Stadium, o inglês se firmou como um dos pilares da equipe de Arteta e ajudou o Arsenal a conquistar o título da Premier League na temporada passada, além de duas edições da Supercopa da Inglaterra.

Guimaraes também fez mais elogios ao inglês: “Então, ele já tinha me conquistado antes mesmo de eu chegar. Sabemos que, eu diria, ele é um jogador completo; é uma máquina em campo. Consegue correr, sei lá, 22 quilômetros em uma partida sem parar por um segundo. Fiquei muito feliz. Estou aprendendo com ele, aprendendo muito com ele, porque é um jogador muito técnico. Então, acho que temos aqui um dos melhores meios-campos da Europa, sim, pela quantidade de jogadores que temos. De qualquer forma, acho que Declan é um cara que tem me ajudado muito; me senti em casa desde o início.”

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A despedida de uma trajetória marcante no Newcastle

Apesar de estar feliz em Londres, Guimaraes confessou que deixar o St James' Park foi uma experiência emocionalmente difícil. Durante os cinco anos que passou no nordeste da Inglaterra, tornou-se um ídolo do clube, assumiu a braçadeira de capitão e liderou a equipe na conquista da Copa da Liga Inglesa de 2025, o primeiro grande título nacional do Newcastle em sete décadas. Romper os laços com uma torcida que o idolatrava exigiu muita reflexão durante a janela de transferências do verão europeu.

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“Acho que fui um dos jogadores mais queridos durante o tempo em que estive lá, então foi uma decisão difícil, mas, no fundo, sentia que precisava de um novo desafio. Depois de quase cinco anos no Newcastle, acho que sou movido a desafios e queria um novo. Mas, para ser completamente sincero, não foi uma decisão fácil. Tive que pensar muito sobre isso na época. Também foi muito difícil. Foi logo depois da Copa do Mundo, um período muito turbulento, então foi difícil para mim de várias maneiras.”

A adaptação ao trabalho de Arteta

As exigências táticas para os meio-campistas no Arsenal são muito diferentes das funções que Guimaraes desempenhava sob o comando anterior. Ainda assim, sua rápida adaptação ajudou o Arsenal a ter um início de temporada impressionante: o clube lidera a Premier League com 27 pontos após 10 jogos, cinco à frente do Brighton, segundo colocado.

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“Mas, no fim, escolhi fazer a mudança. Estou feliz aqui; também estou começando minha trajetória aqui. Acho que estou entendendo cada vez mais a forma de trabalhar do Arteta, que é completamente diferente do que eu estava acostumado a fazer no Newcastle, e estou me adaptando cada vez mais, conhecendo melhor os novos jogadores. Como eu disse, não é fácil mudar de clube depois de quase cinco anos, quando você já estava completamente acostumado à rotina, a tudo. Mas acho que este é um desafio enorme, e estou pronto para ele.”