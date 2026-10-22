“Um dos melhores da Europa!”: Enzo Maresca elogia Rayan Cherki apesar do dilema tático do Manchester City

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Enzo Maresca elogiou Rayan Cherki como um dos melhores jogadores da Europa após o golaço do francês na Champions League contra o AEK Athens. O técnico deu total apoio ao meia depois de uma semana difícil, que incluiu uma atuação complicada contra o Paris Saint-Germain.

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De volta à melhor forma na Europa

Cherki voltou a mostrar seu melhor futebol ao marcar um golaço na Champions League na noite de terça-feira. O talentoso meia-atacante francês brilhou enquanto sua equipe goleou o AEK Atenas por 5 a 1 em uma vitória incontestável na competição europeia.

A grande atuação veio no momento ideal, depois de uma semana bastante complicada nas competições nacionais. Cherki entrou em campo determinado a dar uma resposta após enfrentar dificuldades táticas recentes.

Maresca não poupa elogios

Maresca fez questão de tecer grandes elogios ao talentoso francês após a vitória europeia. O treinador deixou claro que mantém total confiança em seu meio-campista criativo, apesar dos obstáculos táticos recentes.

“Rayan é, neste momento, um dos melhores jogadores da Europa quando está na posição certa”, disse Maresca ao site oficial do clube. “Quando conseguimos encontrá-lo entre as linhas, ele é sempre perigoso. O gol da outra noite e o marcado em Liverpool são bastante parecidos.

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“Se conseguirmos mantê-lo ali e encontrá-lo, ele é um dos melhores jogadores. Ele gosta de ter a bola e de se movimentar muito, então frequentemente sai daquela posição. Em termos de números, gols e assistências, está indo muito bem. Na posição certa, ele é muito importante.”

Getty Images

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Em busca do equilíbrio ideal

Cherki foi bastante criticado na semana passada após ter dificuldades diante da marcação pressão intensa do Paris Saint-Germain na derrota por 4 a 2. Ele foi substituído no intervalo por Iliman Ndiaye e, depois, passou toda a vitória por 3 a 2 sobre o Ipswich no banco de reservas.

Apesar do bom início de temporada na Premier League, com quatro gols e duas assistências, sua liberdade de movimentação traz desafios táticos. Maresca reconheceu que a vontade do meia-atacante de participar constantemente das jogadas pode, às vezes, prejudicar a organização da equipe sem a bola.

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O treinador afirmou: “Isso é algo que ele precisa manter. Ele gosta de ter a bola, e não vou tirar isso do jogo dele. Precisamos encontrar o equilíbrio certo.

“Gosto quando os jogadores estão felizes, mas também gosto das coisas simples. O mais difícil é fazer o fácil. Gosto quando eles não complicam, mas, às vezes, jogadores tão bons precisam fazer isso. Fico feliz quando ele faz isso porque sei que está feliz. E ele está criando chances, o que é ainda melhor.”

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De olho em uma vaga entre os titulares

Com a confiança recuperada após a atuação brilhante contra o AEK Atenas, Cherki vai querer retomar sua vaga de titular nas competições nacionais. Ele buscará levar o embalo da competição europeia para os próximos jogos. O Manchester City agora se prepara para enfrentar o Aston Villa pela Premier League no sábado. Na semana que vem, receberá o Brighton pela quarta fase da Carabao Cup.