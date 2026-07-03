Um dos grandes nomes da Argélia... Mahrez encerra uma carreira lendária

Em uma noite triste para a torcida argelina, Riyad Mahrez decidiu agravar ainda mais o sofrimento ao anunciar sua aposentadoria definitiva da seleção nacional, após a eliminação da Copa do Mundo de 2026 com a derrota para a Suíça (2 a 0), na madrugada desta sexta-feira.

Mahrez (35 anos) se pronunciou com tom triste, expressando seu profundo pesar pela eliminação da Copa do Mundo, anunciando que a partida contra a Suíça foi a última dele vestindo a camisa dos “Verdes”.

A decisão de Mahrez causou grande tristeza entre a torcida argelina, tendo em vista o que ele representou ao longo de 12 anos vestindo a camisa dos “Guerreiros do Deserto”; ele é, sem dúvida, um dos maiores jogadores de todos os tempos.

Uma lenda de ouro

Mahrez encerrou sua trajetória internacional ocupando um lugar excepcional nos registros do futebol argelino, depois de se tornar o segundo jogador com mais partidas pela seleção dos “Guerreiros do Deserto” na história, com 120 jogos internacionais, sendo superado apenas por Issa Mandi, detentor do recorde com 123 partidas.

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Além disso, ele encerrou a carreira em segundo lugar na lista dos maiores artilheiros da história da seleção, com 40 gols, a apenas 6 gols do líder, Islam Slimani — números que refletem a magnitude de sua influência e sua continuidade na seleção ao longo de muitos anos.

As conquistas de Mahrez não se limitaram ao que ele apresentou dentro de campo, mas se estenderam aos prêmios individuais que o consagraram como uma das maiores estrelas do continente africano, após ser coroado como o Melhor Jogador da África, além de ter conquistado duas vezes o prêmio de Melhor Jogador da Argélia, confirmando seu lugar como um dos maiores talentos que o futebol argelino já produziu e um dos jogadores mais marcantes que deixaram uma marca imortal na história da seleção.

Um campeonato excepcional e um retorno ao cenário mundial

Se voltarmos sete anos no tempo, lembraremos um dos momentos históricos mais marcantes da seleção argelina, quando Mahrez conseguiu levar os “Verdes” de volta ao pódio.

Estamos falando da conquista do título da Copa Africana das Nações de 2019, quando a seleção argelina se sagrou campeã no Egito, diante do Senegal, com um gol sem resposta.

Mas o momento excepcional e inesquecível foi quando Mahrez balançou as redes da Nigéria com um gol de falta direta na semifinal, nos últimos instantes da partida.

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Mahrez surpreendeu a todos com um chute no canto esquerdo mais distante do goleiro da Nigéria, garantindo a classificação da Argélia para a final e a conquista do título pela primeira vez em 29 anos.

Apesar da série de fracassos vividos pela seleção da Argélia, Mahrez foi uma das estrelas mais consistentes desta geração e continuou com seu país até a classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Os companheiros de Mahrez não conseguiram se classificar nas edições de 2018 e 2022, mas o “Mágico dos Árabes” conseguiu liderar seu país rumo à classificação na edição atual e marcou pela primeira vez no torneio, ao balançar a rede da Áustria com dois gols na última rodada.

A trajetória de Mahrez com os “Verdes” demonstra a grandeza do legado que ele deixou e que permanecerá gravado na memória dos amantes do futebol árabe.



