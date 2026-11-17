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O que Julian Nagelsmann só conseguiu de fato na Eurocopa disputada em casa, Jürgen Klopp consegue até numa segunda-feira comum de novembro. Além disso: o momento emocionante de um garoto de Berlim e um destaque que quase passou despercebido em meio a tantas grandes atuações.

O duelo entre Alemanha e Países Baixos tinha, sim, certa tensão, tanto pela rivalidade entre vizinhos quanto pela situação do grupo na Liga das Nações . No aspecto esportivo e também um pouco além dele. Ainda assim, aquela noite fria de segunda-feira, em meados de novembro, em Berlim, estava longe de ter o impacto social de um grande torneio, sobretudo de um disputado no próprio país.

Mesmo assim, havia empolgação no ar. E não apenas depois da empolgante vitória da seleção alemã por 5 a 0 , mas já antes de a bola rolar. A expectativa no Estádio Olímpico, o canto do hino, a animação: esta seleção alemã é capaz de despertar entusiasmo até numa noite comum de novembro. E não precisa, para isso, de uma Eurocopa em casa.

"Quando entramos em campo, todo mundo já estava feliz, bom, menos quem vestia uma camisa laranja. Mas todos os outros estavam mesmo do nosso lado", disse o técnico da seleção, Jürgen Klopp, à ARD após a partida, encantado com o ambiente na capital. Grande parte do mérito é dele: Klopp consegue despertar emoções e criar proximidade de forma autêntica, sem precisar se esforçar para isso. Ou talvez justamente por não tentar forçar nada.

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Seu antecessor, Julian Nagelsmann, precisou da excepcionalidade de um torneio em casa para conseguir algo semelhante. Sendo sincero, em seus quase três anos à frente da equipe, a empolgação só se tornou palpável em torno da Eurocopa de 2024, na Alemanha. A dimensão do evento fez as emoções surgirem praticamente por conta própria; Nagelsmann e seus jogadores aproveitaram a onda, fizeram um bom torneio e entusiasmaram as pessoas.

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É difícil imaginar que, sob Nagelsmann, um jogo da Liga das Nações em meados de novembro teria bastado para provocar o mesmo efeito, embora sua competência técnica esteja praticamente acima de qualquer dúvida. Mas o que Klopp tem a mais que seu antecessor? A resposta provavelmente está no campo das emoções e é difícil expressá-la com clareza. Há, porém, um aspecto perceptível: talvez Nagelsmann, às vezes, não demonstrasse a humildade diante da missão que Klopp transmite com tanta autenticidade.

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Isso pode ter relação com os estágios muito diferentes de suas carreiras como treinadores. Nagelsmann às vezes parecia obstinado em oferecer soluções à equipe em qualquer situação, quase como se quisesse, exagerando um pouco, vencer o jogo do banco de reservas e provar o quanto é genial como técnico ( Uli Hoeneß que o diga ). Klopp, por sua vez, prefere ficar em segundo plano e ressalta: ele indica o caminho, comanda a equipe, mas confia sobretudo nos jogadores para encontrar as soluções em campo, em vez de duvidar deles.

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Para Nagelsmann, ao menos era essa a impressão às vezes, o cargo de técnico da seleção representava demais o próximo degrau na carreira. Klopp, por outro lado, transmite desde sua primeira entrevista coletiva que não precisa nem quer provar mais nada a ninguém. Chegou a afirmar: "Jürgen Klopp não tem carreira depois da seleção."

Assim, livre do medo de fracassar, ele pode fazer seu trabalho. E é mais fácil acreditar no treinador de 59 anos quando diz, após o triunfo sobre a seleção neerlandesa: "Treinei três clubes extraordinários e consegui me identificar com eles com muita facilidade. Adorei trabalhar lá e agora tenho a grande sorte de poder trabalhar pelo meu país. O que poderia ser maior do que isso? Não há nada maior. E foi exatamente assim que me senti."

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Klopp demonstra publicamente mais humildade diante da missão. Sabe da enorme importância de envolver o país inteiro e conquistar seu apoio, e se dedica a transmitir essa ideia de uma forma muito mais próxima das pessoas: "Este é um grupo muito especial neste momento. E sei que vocês já ouviram isso algumas vezes. Nossa responsabilidade agora é mostrar isso e continuar mostrando. Não podemos mudar o mundo, mas podemos mostrar uma imagem positiva. E foi o que fizemos hoje. Todos que vieram aqui hoje vão para casa com um sorriso", disse o técnico da seleção alemã.

De jogar em campos interditados ao primeiro gol pela seleção no lugar com que sonhava: a noite de conto de fadas de Derry Scherhant

Um aspecto em que Klopp lida melhor com as pessoas do que Nagelsmann é a comunicação com seus jogadores. Isso já foi dito por vários deles, de Niclas Füllkrug a Florian Wirtz. Acima de tudo, Klopp sabe fortalecer a confiança dos atletas nas próprias capacidades, em vez de fazer com que duvidem delas diante de suas instruções.

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"Os rapazes ainda surpreendem até a si mesmos. Derry Scherhant certamente não imaginava que poderia fazer uma partida assim pela seleção, tanto no ataque quanto na defesa", disse, por exemplo, sobre um dos protagonistas da grande atuação contra os Países Baixos . Há alguns meses, o atacante do SC Freiburg certamente também não imaginava que chegaria ao fim do ano com quatro jogos e até um gol pela seleção alemã no currículo.

"O que posso dizer? Não poderia ter sido melhor. É realmente inacreditável, foi muito divertido e estou simplesmente feliz demais", disse Scherhant à ARD pouco depois do apito final. Aos 41 minutos, ele partiu para cima de Denzel Dumfries, defensor do Real Madrid, e arriscou um chute no canto mais distante. A bola entrou de maneira bonita e abriu o placar para a Alemanha.

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Scherhant ajoelhou-se, abriu os braços em direção ao céu e estava visivelmente emocionado. Quando os companheiros terminaram de comemorar com ele, apontou decidido para o gramado, como quem dizia: este é meu estádio, minha cidade, minha casa. "Uma vez, eu estava no Estádio Olímpico com meu melhor amigo e disse a ele: 'Se um dia eu não jogar aqui, é porque fiz alguma coisa errada.' Eu simplesmente sentia que precisava estar lá embaixo algum dia", contou recentemente o berlinense de nascimento em entrevista à Sports Illustrated.

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Naquela época, porém, jogar de fato no Estádio Olímpico ainda parecia um sonho distante. Pelo Hertha BSC, naturalmente; pela seleção alemã, mais ainda. "Sei como é não jogar nas categorias de base, passar despercebido", disse Scherhant há alguns dias, em entrevista coletiva com a seleção alemã, ao falar de sua trajetória.

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O Hertha demorou a notá-lo. Enquanto isso, ele precisou tentar chamar a atenção em clubes menores de Berlim. Mesmo no Viktoria Berlin, por exemplo, às vezes ficava apenas no banco no sub-17, e o sonho de ser profissional chegou a parecer cada vez mais distante. O que sempre marcou Scherhant foi sua vontade de melhorar. Além dos treinos no clube, trabalhou muito a técnica, o drible e a finalização: "Nos campos do Tennis Borussia e do Makkabi, jogávamos um contra um o tempo todo ou chutávamos a gol. São duas coisas de que gosto até hoje", explicou.

Durante a pandemia de coronavírus, quando jogava no Tennis Borussia e, mais tarde, no Berliner SC, ele precisou se esforçar para conseguir treinar por conta própria, já que muitos campos estavam fechados. "Eu pulava a cerca todos os dias, driblava e chutava a gol repetidamente. Por mais difícil que a pandemia tenha sido para todos, no futebol ela me ajudou muito", contou certa vez à Sport Bild. "Se as autoridades fiscalizavam um dos campos, simplesmente íamos para o outro. As instalações ficam uma ao lado da outra", relatou à Sports Illustrated.

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Pouco depois, o então jovem de 17 anos acabou chegando ao Hertha no início de sua segunda temporada no sub-19. "Significou muito para mim poder ir para o Hertha tão tarde. Fui o primeiro jogador em 13 ou 14 anos a chegar ao clube apenas no segundo ano do sub-19", disse Scherhant.

Depois de chegar ao elenco profissional do Hertha, transferiu-se para o Freiburg em 2025. E, após as atuações recentes com a camisa da Alemanha, Scherhant não é apenas um jogador consolidado na Bundesliga: por enquanto, também firmou seu lugar na seleção. Antes da partida no seu Estádio Olímpico, ele contou que havia conseguido 50 ingressos para familiares e amigos.

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Depois daqueles 90 minutos de encantamento, houve uma comemoração atrasada de seu aniversário de 24 anos. Scherhant quase marcou um segundo e até um terceiro gol, mas acertou a trave duas vezes. Ainda assim, fez uma partida excelente: partiu repetidamente para o drible com coragem, levou perigo ao gol e deu trabalho à linha defensiva neerlandesa.

"Os dois sabem jogar bola, meu Deus do céu", elogiou Klopp, referindo-se a Scherhant e a Brajan Gruda, seu parceiro de ponta que também foi extraordinário. "Mas o quanto trabalharam e o quanto precisaram trabalhar hoje foi impressionante. É isso que, no fim das contas, faz uma equipe. Outros também sabem jogar bola. Mas, no fim, o que importa é quanta paixão e dedicação você coloca nisso", disse Klopp, destacando também o desempenho da dupla sem a bola.

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Um dos grandes beneficiados da seleção alemã quase passou despercebido em meio a tantas grandes atuações

Scherhant e Gruda à frente, com Lennart Karl e Said El Mala logo atrás como outros dois talentos excepcionais para as pontas, tão importantes no sistema de Klopp. O novo técnico da seleção está despertando potenciais que Nagelsmann também poderia ter desenvolvido, mas aos quais, de alguma forma, não se dedicou o suficiente. Apenas alguns meses depois da Copa do Mundo, na qual Leroy Sane ainda era titular, parece muito distante a possibilidade de o jogador do Galatasaray voltar a ter, no médio prazo, uma chance de atuar pela seleção alemã.

Além disso, a lacuna na lateral direita foi, de repente, preenchida por Philipp Treu, que parece quase um veterano e voltou a demonstrar notável segurança contra os Países Baixos, em seu quinto jogo pela seleção. E os debates públicos sobre a posição ideal de Joshua Kimmich, que frequentemente causavam ruído sob Nagelsmann? Acabaram, porque o capitão é titular em sua melhor posição, no centro do meio-campo, e vai continuar por lá.

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Seu parceiro na dupla de volantes, assim como no Bayern de Munique, foi Aleksandar Pavlovic nos dois últimos jogos da seleção. O jogador de 22 anos pode se considerar um dos grandes beneficiados desta convocação, embora tenha passado um pouco despercebido na goleada sobre a Holanda diante dos lances de destaque de Gruda, Scherhant e Florian Wirtz.

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Assim como na vitória por 3 a 1 sobre a Sérvia, Pavlovic impressionou na noite de segunda-feira, em Berlim, pela enorme tranquilidade com a bola, pelas escolhas inteligentes nos passes, pela coragem de jogar na vertical e pelas muitas movimentações importantes sem a bola. "Para mim, ele precisa ser um líder pelo jeito como joga. Está sempre em movimento e sempre tenta dar sequência à jogada com um passe preciso", elogiou Pavlovic o campeão mundial e comentarista da ARD Bastian Schweinsteiger.

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Schweinsteiger também destacou as muitas inversões de jogo inteligentes dos dois volantes, que colocaram os jogadores das pontas em situações de um contra um. Um exemplo marcante foi a maneira como Pavlovic iniciou a jogada que terminou no gol do placar final de 5 a 0. Em uma cobrança de lateral no meio do campo de defesa alemão, ele se apresentou para receber, identificou o grande espaço livre do lado oposto, conduziu a bola e então a virou de volta para a direita, para Gruda, que deu sequência ao avanço bem-sucedido.

Uma jogada que Klopp também deve ter apreciado bastante. "Olha só, ele também sabe jogar com a bola", disse o treinador ao fazer um elogio especial a Pavlovic na entrevista coletiva após a vitória em casa por 2 a 0 sobre a Sérvia, no início de outubro. "Mesmo que vocês talvez já estejam acostumados a vê-lo jogar assim. Eu não o conheço há tanto tempo."

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Na disputa pela posição ao lado de Kimmich com Felix Nmecha, que também vinha bem no Borussia Dortmund, mas é visto com ressalvas , Pavlovic leva vantagem por enquanto. E Klopp parece ter encontrado uma peça para a espinha dorsal da equipe que, idealmente, também joga junto no clube. "Ele tem visão de jogo, é forte nos duelos e corre muito", prosseguiu Schweinsteiger em seus elogios a Pavlovic, a quem atribui uma função de peso: "Para mim, é um fator muito importante na seleção."