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O presidente da República Portuguesa divulgou uma declaração comovente após a decisão de Cristiano Ronaldo de encerrar sua lendária carreira na seleção. O chefe de Estado agradeceu ao vencedor de cinco Bolas de Ouro pelas décadas de serviços prestados à seleção nacional.

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Uma saudação presidencial a um ícone nacional

O presidente de Portugal, Antonio Jose Seguro, liderou as homenagens do país a Ronaldo depois que o lendário atacante anunciou oficialmente sua aposentadoria da seleção. A notícia, divulgada às vésperas do anúncio da mais recente convocação, causou grande repercussão no mundo do esporte e marcou o fim de uma era para a seleção portuguesa. Seguro usou as redes sociais para expressar a gratidão do país por tudo o que o astro do Al-Nassr conquistou com a famosa camisa vermelha e verde.

Em uma mensagem emocionada publicada na conta oficial da Presidência no Instagram, o chefe de Estado reconheceu o peso daquele momento para o jogador de 41 anos. O presidente destacou o papel de Ronaldo não apenas como jogador de futebol, mas também como embaixador global que elevou constantemente o prestígio de seu país. A homenagem refletiu o forte vínculo entre o jogador e o público português, construído ao longo de mais de duas décadas no mais alto nível do futebol.

“Em nome de Portugal, agradeço a Cristiano Ronaldo pela forma como representou a Seleção Nacional, inspirou os portugueses e levou o nome de Portugal pelo mundo. Imagino que este seja um dos dias mais difíceis da vida esportiva de Cristiano Ronaldo, mas tenho certeza de que, como aconteceu tantas vezes, ele tem os portugueses ao seu lado”, escreveu o presidente em sua declaração oficial, conforme noticiou A Bola.

Dedicação inabalável à seleção portuguesa

A homenagem presidencial também destacou a extraordinária dedicação que marcou a trajetória de Ronaldo na seleção. Da estreia ainda adolescente até se tornar o maior artilheiro da história do futebol de seleções, seu comprometimento nunca foi questionado. Seguro ressaltou que, embora sua carreira pela seleção tenha chegado ao fim, a ligação do jogador com o país onde nasceu permanece tão forte quanto antes, graças ao legado que deixa.

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“Também sei que Portugal continuará a contar com seu amor pelo país, que ele sempre representará com a dedicação que colocou em cada treino, cada jogo, cada gol que encheu todos de alegria. Boa sorte, Cristiano. E muito obrigado”, acrescentou o presidente.

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Primeiro-ministro exalta legado eterno

Luís Montenegro, primeiro-ministro de Portugal, também publicou uma mensagem de agradecimento ao capitão que se despede. Montenegro ressaltou que, embora Ronaldo não vá mais jogar pela seleção portuguesa, sua influência continua sendo parte permanente da identidade esportiva do país. Ele começou a mensagem com um simples, mas poderoso, “Obrigado”, expressando o sentimento coletivo do público português.

O primeiro-ministro observou que o impacto do atacante vai muito além dos gramados. “O que você fez em campo por Portugal ecoará para sempre. E agora, fora de campo, você continuará a representar Portugal no mundo”, acrescentou Montenegro.

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De olho no futuro

Enquanto o país relembra o passado, as atenções logo se voltarão para quem poderá assumir o papel de liderança deixado pelo icônico camisa 7. A Federação Portuguesa de Futebol já divulgou conteúdos emocionantes que relembram seus momentos mais marcantes, incluindo suas lágrimas durante a Copa do Mundo. Está claro que, embora o jogador siga em frente, o impacto de suas mais de 200 partidas pela seleção e de sua centena de gols será sentido por gerações.