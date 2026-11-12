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Vencedor da Bola de Ouro, Harry Kane não descartou voltar ao Tottenham Hotspur ou jogar por um clube rival na Premier League, apesar de ter renovado recentemente seu contrato com o Bayern de Munique. Além de falar sobre seu futuro nos clubes, o capitão da Inglaterra estabeleceu como objetivo liderar seu país na Copa do Mundo de 2030.

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Artilheiro mira carreira mais longa

Kane renovou recentemente seu contrato, que o mantém na Allianz Arena até o verão de 2029, mas acredita que esse não será o último vínculo de sua carreira. Em entrevista ao talkSPORT Drive, apresentado por Andy Goldstein e Darren Bent, o atacante ressaltou que não pretende encerrar antes da hora sua passagem pela Baviera, onde sua família está estabelecida. Ainda assim, não sabe o que o espera quando o contrato chegar ao fim.

Capitão da Inglaterra mira longevidade em torneios

Seguindo os exemplos dos veteranos Lionel Messi, Luka Modric e Cristiano Ronaldo, que disputarão a Copa do Mundo de 2026 já no fim dos 30 ou no início dos 40 anos, Kane mira a Copa do Mundo de 2030, na Espanha, no Marrocos e em Portugal: “Espero ainda estar por aqui nessa época. Terei 35 anos, quase 36, mas acho que isso é bem jovem, para ser sincero.

“Há exemplos de jogadores que seguem atuando no mais alto nível depois dos 30 anos e, enquanto eu estiver rendendo e merecer meu lugar na equipe, estarei aqui. Se eu estiver marcando 50, 60, 70 gols por temporada pelo meu clube, não há motivo para que eu não esteja aqui para ajudar a seleção.

“Meu maior sonho é conquistar um título importante com a Inglaterra. Consegui grandes coisas ao longo da carreira, mas ainda há muitas outras que quero conquistar. Acho bastante realista que eu ainda esteja aqui para a Copa do Mundo daqui a quatro anos, mas, como sabemos, teremos a Eurocopa em casa, e é nela que está o foco.”

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Ídolo do Bayern fala sobre volta à Inglaterra

Desde que deixou o Tottenham por 100 milhões de libras em 2023, Kane marcou mais de 150 gols e conquistou dois títulos da Bundesliga, além da Bola de Ouro, embora o título da Champions League ainda lhe escape.

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Questionado sobre uma volta à Inglaterra, ele disse: “Vou ser sincero, realmente não sei. Quando penso em voltar, não se trata apenas do recorde (de maior artilheiro da Premier League). Há coisas que ainda não conquistei. Mas estar fora realmente abriu meus olhos para o tamanho do mundo, e acho que as pessoas estão valorizando mais meu futebol. Então, acho que teria de ser uma situação perfeita para eu voltar algum dia, e não consigo ver onde isso aconteceria.”

Ao ser pressionado por Goldstein sobre a possibilidade de voltar, respondeu: “Um dia, tudo é possível.”

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Questionado, ao fim da entrevista, se voltaria ao Spurs ou jogaria por outro clube da primeira divisão inglesa, Kane balançou a cabeça e acrescentou: “Todas as perguntas difíceis no fim, antes de eu ir embora. Quem sabe? Não posso dizer. O tempo dirá.”

Eurocopa em casa é a prioridade

Com contrato com o Bayern até 2029, Kane passará as próximas temporadas em busca de seu primeiro título da Champions League em Munique, enquanto tenta ampliar sua coleção de troféus nacionais. Pela seleção, o capitão da Inglaterra prioriza a conquista de um título na Eurocopa de 2028, disputada em casa. Se mantiver seu ritmo de gols, ele liderará a Inglaterra na Copa do Mundo de 2030 antes de decidir seu próximo passo em clubes.