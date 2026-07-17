Um destino inesperado... O Barcelona se prepara para a temporada em um torneio amistoso com regras “excepcionais”

O clube espanhol Barcelona anunciou oficialmente sua participação em um novo torneio amistoso internacional com três equipes na cidade italiana de Udine, como parte de seus preparativos para a nova temporada de futebol.

A equipe catalã participará da primeira edição da Copa Internacional “Friuli Venezia Giulia”, que será disputada no sábado, 8 de agosto, no estádio “Blu Energy”, casa do Udinese, com capacidade para 25 mil espectadores.

O clube catalão revelou que a competição será disputada em um formato triangular inovador, no qual cada time enfrentará os outros dois em um único tempo de apenas 45 minutos, em um formato não convencional que visa dar às equipes participantes a oportunidade de testar o maior número possível de jogadores durante o período de preparação para a nova temporada.

De acordo com o regulamento do torneio, qualquer partida que termine empatada será decidida diretamente por pênaltis, sendo que a equipe vencedora na disputa de pênaltis receberá dois pontos, enquanto a perdedora receberá um ponto, em um sistema de pontuação diferente do habitual em torneios amistosos.

Essa participação marca o retorno do Barcelona à cidade de Udine após uma ausência de cerca de 21 anos; a última visita do clube catalão à cidade italiana ocorreu em 7 de dezembro de 2005, quando enfrentou o Udinese na fase de grupos da Liga dos Campeões.

A participação do Barcelona neste torneio faz parte do programa de preparação elaborado pelo técnico Hansi Flick para preparar a equipe para a nova temporada, já que o treinador alemão busca testar suas formações e estratégias táticas contra adversários de diferentes níveis antes do início das competições oficiais.