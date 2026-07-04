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Um destino inesperado!.. Clube europeu anuncia a contratação do filho de Zidane

França
Z. Zidane
Estrela Vermelha
França
Sérvia

Será que isso é o início de uma mudança ainda maior?

O clube francês Red Star anunciou oficialmente a contratação do jovem zagueiro Elias Zidane, de 20 anos, filho do ícone do futebol Zinedine Zidane, em uma negociação que visa reforçar a defesa da equipe em preparação para a nova temporada.

O clube informou, em comunicado oficial, que Zidane se juntou ao time vindo do Real Betis, destacando que o jogador possui qualidades técnicas e físicas que o tornam uma aquisição de qualidade para o elenco do técnico Odonian.

Elias Zidane treinou, no início de sua carreira, no clube Canias antes de se transferir para o centro de treinamento do Real Madrid, onde passou mais de 10 anos nas categorias de base do clube, antes de assinar com o Real Betis em 2024.

Zidane possui nacionalidade francesa e já representou as seleções da França em diversas categorias de base, tendo conquistado o título do Campeonato Europeu Sub-17 em 2022, chegado à final do Campeonato Europeu Sub-19 em 2024 e apresentado um desempenho notável na Copa do Mundo Sub-20 no Chile em 2025.

O jovem zagueiro, que mede 1,96 metro, destaca-se por suas capacidades físicas robustas e seu excelente posicionamento defensivo, além de sua habilidade em construir jogadas a partir da defesa, o que o torna um exemplo do zagueiro moderno que combina solidez e inteligência tática.

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Estrela Vermelha crest
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O Al-Ahli espera que a contratação de Elias Zidane represente um reforço de qualidade para a equipe na próxima fase, tendo em vista a ambição do clube de consolidar sua posição nas competições nacionais e chegar às competições europeias.

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