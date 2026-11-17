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Jürgen Klopp já superou o melhor momento de Julian Nagelsmann na Eurocopa em casa, em um dia frio e úmido de novembro. Uma promessa da seleção alemã viveu seu próprio conto de fadas, enquanto um dos grandes destaques passou, por mais absurdo que pareça, despercebido.

É verdade que o duelo entre Alemanha e Holanda tinha certa carga de tensão, tanto pela rivalidade entre vizinhos quanto pela situação do grupo na Liga das Nações . No aspecto esportivo e também um pouco além dele. Mas aquela noite fria de segunda-feira, em meados de novembro, em Berlim, estava longe de ter o impacto social de um grande torneio, ainda mais disputado em casa.

Mesmo assim, havia euforia no ar. E não apenas depois da empolgante vitória da seleção alemã por 5 a 0 , mas já antes de a bola rolar. A expectativa no Estádio Olímpico, o hino cantado, a ansiedade pelo jogo: esta seleção alemã é capaz de despertar euforia até em uma noite comum de novembro. E não precisa de uma Eurocopa em casa para isso.

"Quando entramos em campo, todos já estavam felizes, a não ser quem vestia uma camisa laranja. Mas todos os outros estavam realmente do nosso lado", disse o técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, à ARD após a partida, encantado com o ambiente na capital. Boa parte do mérito é dele: Klopp tem conseguido despertar emoções e criar uma sensação de proximidade de forma autêntica. Sem precisar se esforçar para isso. Ou talvez justamente porque não tenta forçar nada.

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Seu antecessor, Julian Nagelsmann, precisou do caráter extraordinário de um torneio em casa para conseguir algo parecido. Para ser sincero, nos quase três anos de sua passagem, a euforia só se tornou palpável em torno da Eurocopa de 2024, disputada na Alemanha. A dimensão do evento fez as emoções surgirem quase por conta própria. Nagelsmann e seus jogadores aproveitaram a onda, fizeram um bom torneio e empolgaram as pessoas.

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É difícil imaginar que, sob o comando de Nagelsmann, cuja competência técnica praticamente não admite contestação, um jogo da Liga das Nações em meados de novembro bastaria para produzir o mesmo efeito. Mas o que Klopp tem que seu antecessor não tinha? A resposta provavelmente está no campo das sensações e é difícil de colocar em palavras. Há, porém, um aspecto perceptível: talvez Nagelsmann, por vezes, não demonstrasse a humildade diante da missão que Klopp transmite de forma tão autêntica.

Isso pode ter relação com os estágios muito diferentes de suas carreiras como treinadores. Enquanto Nagelsmann às vezes parecia obstinado em oferecer soluções à equipe em qualquer situação, em vencer o jogo a partir do banco e provar que é um técnico genial, para exagerar um pouco ( como diria Uli Hoeneß ), Klopp prefere ficar em segundo plano. Ele ressalta que, embora indique o caminho e conduza a equipe, confia acima de tudo em seus jogadores para encontrar as soluções em campo, em vez de duvidar deles.

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Para Nagelsmann, ao menos era essa a impressão em alguns momentos, o cargo de técnico da seleção alemã parecia ser, acima de tudo, o próximo degrau da carreira. Klopp, por sua vez, transmite desde sua primeira entrevista coletiva a ideia de que não precisa nem quer provar mais nada a ninguém. Chegou a afirmar: "Jürgen Klopp não tem carreira depois da seleção".

Livre do medo de fracassar, ele pode fazer seu trabalho. E é mais fácil acreditar no treinador de 59 anos quando ele diz, após o triunfo sobre a Holanda: "Treinei três clubes extraordinários e consegui me identificar com eles com muita facilidade. Adorei trabalhar lá e agora tenho a grande sorte de poder trabalhar pelo meu país. O que pode ser maior do que isso? Não há nada maior. E foi exatamente assim que me senti".

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Klopp demonstra publicamente mais humildade diante da missão. Sabe como é importante mobilizar todo o país e conquistá-lo para a equipe, e se dedica a transmitir essa ideia de maneira muito mais próxima das pessoas. "Este é um grupo muito especial neste momento. E sei que isso já foi dito algumas vezes. Nossa responsabilidade agora é mostrar isso e continuar mostrando. Não podemos mudar o mundo, mas podemos mostrar um lado positivo. E foi o que fizemos hoje. Todos os que estiveram aqui hoje vão para casa com um sorriso", disse o técnico da seleção alemã.

Por que o jogo em Berlim foi tão especial para Derry Scherhant?

Em um aspecto da gestão de pessoas, Klopp se sai melhor do que Nagelsmann: conversa mais com seus jogadores. Isso já foi dito por vários deles. De Niclas Füllkrug a Florian Wirtz. Acima de tudo, Klopp sabe reforçar a confiança dos atletas em suas capacidades, em vez de fazer com que duvidem delas diante de suas exigências.

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"Os garotos ainda surpreendem a si mesmos. Derry Scherhant certamente não imaginava que poderia fazer uma partida assim pela seleção, tanto no ataque quanto na defesa", disse Klopp, por exemplo, sobre um dos protagonistas da grande atuação contra a Holanda . Há alguns meses, o atacante do Freiburg certamente também não imaginava que terminaria o ano com quatro partidas e até um gol pela seleção alemã no currículo.

"O que posso dizer? Não poderia ter sido melhor. É realmente inacreditável, foi muito divertido e estou simplesmente feliz demais", disse Scherhant à ARD logo após o apito final. Aos 41 minutos, ele partiu para cima do defensor do Real Madrid Denzel Dumfries no drible e arriscou uma finalização no canto mais distante. A bola entrou de maneira bonita e colocou a Alemanha em vantagem.

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Scherhant caiu de joelhos, abriu os braços em direção ao céu e estava visivelmente emocionado. Quando os companheiros terminaram de comemorar com ele, apontou com convicção para o gramado, como quem diz: este é meu estádio, minha cidade, minha casa. "Uma vez, eu estava no Estádio Olímpico com meu melhor amigo e disse a ele: 'Se eu não jogar aqui algum dia, terei feito alguma coisa errada'. Eu simplesmente sentia que um dia precisava estar lá embaixo", contou o berlinense de nascimento recentemente, em entrevista à Sports Illustrated.

Mas, naquela época, jogar no Estádio Olímpico ainda era uma realidade bem distante. Pelo Hertha BSC, claro, sem falar na seleção alemã. "Sei como é não jogar nas categorias de base, ser ignorado", disse Scherhant há alguns dias, em uma entrevista coletiva da seleção alemã, ao falar de sua trajetória.

Getty Images

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O Hertha demorou a notá-lo. Enquanto isso, ele precisou tentar chamar a atenção em clubes menores de Berlim. Mesmo no Viktoria Berlin, por exemplo, ficou algumas vezes apenas no banco de reservas da equipe sub-17. Em determinado momento, o sonho de se tornar profissional parecia cada vez mais distante. Uma característica que Scherhant sempre teve foi a vontade de melhorar. Além dos treinos no clube, trabalhava muito a técnica, o drible e a finalização: "Nos campos do Tennis Borussia e do Makkabi, jogávamos um contra um o tempo todo ou chutávamos a gol. Até hoje adoro as duas coisas", explica.

Durante a pandemia de Covid-19, quando atuava no Tennis Borussia e, mais tarde, no Berliner SC, precisou se esforçar para conseguir fazer os treinos extras, já que muitos campos estavam fechados. "Eu pulava a cerca todos os dias, driblava e chutava a gol repetidas vezes. Por mais difícil que a pandemia tenha sido para todos, ela me ajudou muito no futebol", disse certa vez à Sport Bild. "Se os fiscais estavam em um dos campos, simplesmente íamos para o outro. As instalações ficam bem uma ao lado da outra", contou à Sports Illustrated.

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Pouco depois, no início de sua segunda temporada no sub-19, o então jogador de 17 anos enfim chegou ao Hertha. "Significou muito para mim poder ir para o Hertha tão tarde. Fui o primeiro jogador em 13 ou 14 anos a chegar ao clube apenas no segundo ano do sub-19", disse Scherhant.

Depois de subir para o elenco profissional do Hertha, ele se transferiu para o Freiburg em 2025. E, após suas atuações recentes com a camisa da Alemanha, Scherhant não é apenas um jogador consolidado na Bundesliga: por enquanto, também garantiu seu lugar na seleção. Antes mesmo da partida em seu Estádio Olímpico, revelou ter conseguido 50 ingressos para familiares e amigos.

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Depois dos 90 minutos de encantar o público, houve uma comemoração tardia de seu aniversário de 24 anos. Scherhant quase marcou um segundo e até um terceiro gol, mas acertou a trave duas vezes. Ainda assim, fez uma grande partida: partiu repetidamente para o drible com coragem, levou perigo ao gol e deu trabalho à defesa holandesa.

"Os dois sabem jogar bola, meu Deus", elogiou Klopp, referindo-se a Scherhant e a Brajan Gruda, seu parceiro de destaque na outra ponta. "Mas o quanto trabalharam e tiveram de trabalhar hoje foi impressionante. É isso que, no fim das contas, faz uma equipe. Outros também sabem jogar bola. Mas, no fim, o que importa é a paixão e o empenho que você coloca em campo", afirmou Klopp, destacando também o desempenho da dupla sem a bola.

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Um dos grandes beneficiados por Klopp passa despercebido em meio aos destaques

Scherhant e Gruda à frente, com Lennart Karl e Said El Mala, outros dois jovens de enorme talento, logo atrás na disputa pelas pontas, tão importantes no sistema de Klopp. O novo técnico da seleção alemã desperta um potencial que Nagelsmann também poderia ter despertado, mas no qual, de alguma forma, não apostou o suficiente. Apenas alguns meses depois da Copa do Mundo, na qual Leroy Sane ainda era titular, parece muito distante a possibilidade de o jogador do Galatasaray voltar a ter oportunidades na seleção alemã no médio prazo.

Além disso, a lacuna na lateral direita foi, de repente, preenchida por Philipp Treu. Com jeito de veterano, ele voltou a mostrar uma confiabilidade notável contra a Holanda, em sua quinta partida pela seleção. E os debates públicos sobre a posição ideal de Joshua Kimmich, que tantas vezes causaram ruído sob o comando de Nagelsmann? Não existem mais: o capitão é titular em sua melhor posição, no centro do meio-campo, e vai continuar ali.

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Ao lado dele na dupla de volantes, tanto nesta partida quanto na anterior pela seleção, esteve Aleksandar Pavlovic, como acontece no Bayern de Munique. O jogador de 22 anos pode se considerar um dos grandes beneficiados por esta convocação, embora tenha passado um pouco despercebido na goleada sobre a Holanda diante dos lances de destaque de Gruda, Scherhant e Florian Wirtz.

Assim como na vitória por 3 a 1 na Sérvia, Pavlovic impressionou na noite de segunda-feira em Berlim pela enorme tranquilidade com a bola, pelas escolhas inteligentes nos passes, pela coragem de jogar verticalmente e pelos muitos deslocamentos importantes sem a bola. "Para mim, ele precisa ser uma liderança pelo jeito como joga. Está sempre em movimento e sempre tenta dar sequência à jogada com um passe preciso", elogiou Pavlovic o campeão mundial e comentarista da ARD, Bastian Schweinsteiger.

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Ele também destacou as muitas inversões de jogo inteligentes dos dois volantes, que deixaram os jogadores de lado em situações de um contra um. Nesse aspecto, chamou atenção a maneira como Pavlovic iniciou a jogada que terminou no gol do placar final de 5 a 0. Em uma cobrança de lateral na altura da metade do campo defensivo, ele se apresentou para receber, identificou o espaço livre do lado oposto, conduziu a bola e então virou novamente o jogo para a direita, onde Gruda deu sequência ao ataque que acabou em gol.

IMAGO / Kirchner-Media

Uma jogada que também deve ter agradado muito a Klopp. "Olha só, ele também sabe jogar bola", disse o treinador ao fazer um elogio especial a Pavlovic na entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 em casa sobre a Sérvia, no início de outubro. "Mesmo que vocês talvez já tenham se acostumado a vê-lo jogar assim. Eu não o conheço há tanto tempo."

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Na disputa pela vaga ao lado de Kimmich com Felix Nmecha, que também vinha jogando bem pelo Borussia Dortmund, mas é visto com desconfiança , Pavlovic leva vantagem por enquanto. Klopp parece, assim, ter encontrado uma peça para a espinha dorsal de sua equipe, idealmente formada também por jogadores que atuam juntos no clube. "Ele tem visão de jogo, é forte nos duelos e corre muito", continuou Schweinsteiger em seus elogios a Pavlovic, a quem também atribui um papel importante: "Para mim, é um fator muito importante na seleção".