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O técnico do Schalke 04, Miron Muslic, fez duras críticas ao elenco após a humilhante derrota por 8 a 1 para o SC Paderborn 07, também recém-promovido, no sábado, pela Bundesliga. O treinador austríaco classificou o colapso como uma vergonha e afirmou que o goleiro Loris Karius é o único jogador que vem assumindo responsabilidade de forma consistente nesta temporada.

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Paderborn impõe goleada histórica na Bundesliga

Muslic fez uma avaliação dura após a partida, na qual viu seu time ser desmontado por um Paderborn implacável . Stefano Marino se tornou o primeiro jogador da equipe mandante a marcar três gols em uma partida da Bundesliga. Jano ter Horst, Steffen Tigges, Deniz Zeitler, Gabriel Vidovic e Felix Gotze também balançaram as redes, enquanto Adil Aouchiche marcou o único gol do Schalke. O resultado deu ao Paderborn sua maior vitória na primeira divisão e ampliou para oito jogos a sequência do Schalke sem vencer no campeonato.

Muslic destaca o goleiro Karius

O Schalke chegou a levar perigo antes dos dois minutos, quando Junior Adamu chutou em cima de Nahuel Noll, com Edin Dzeko escalado no lugar de Hee Chan Hwang, mas depois desmoronou defensivamente. Sem esconder a indignação após o apito final, Muslic declarou: "Estou envergonhado. O jogo e o resultado são uma vergonha. Uma vergonha para a torcida, uma vergonha para o Schalke 04."

Embora tenha assumido a culpa pela escalação inicial, o técnico logo passou a criticar os jogadores de linha: "Assumo toda a responsabilidade pela escalação inicial e, portanto, pelo começo desta partida. Em algum momento, porém, os jogadores também precisam assumir responsabilidade, e não estão fazendo isso agora.

"Desde o primeiro dia, nenhum jogador, com exceção de Loris Karius, que joga bem toda semana, conseguiu assumir responsabilidade. Nenhum. É um desastre total. Estou decepcionado com todos os outros jogadores, que não estão conseguindo liderar o time nem fazê-lo avançar."

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Colapso defensivo desfaz progresso constante

Em uma única tarde, o Paderborn marcou tantos gols quanto havia feito em toda a temporada até o início da partida, expondo a fragilidade do Schalke em bolas paradas e contra-ataques. Ter Horst cabeceou para o gol após um desvio de Tjark Scheller. Depois, Marino marcou duas vezes antes do intervalo e completou seus três gols com apenas quatro finalizações, depois de Tigges encobrir Karius. Zeitler, Vidovic, de pênalti após falta de Mertcan Ayhan em Sven Michel, e Gotze completaram a goleada.

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Alertando que o trabalho árduo do clube está se desfazendo rapidamente, Muslic continuou: "Estamos destruindo a todo vapor tudo o que construímos ao longo de um ano e meio. Naturalmente, isso é um problema para todos no clube. Sinto muita vergonha, e todos nós deveríamos sentir vergonha. Decepcionamos o Schalke hoje. Ainda nem estou pensando no clássico contra o Dortmund. Estou simplesmente envergonhado."

Schalke tem clássico do Revier pela frente

O Schalke tem pouco tempo para se recuperar dessa tarde difícil, já que o clássico do Revier contra o Borussia Dortmund, de grande importância, está próximo . Muslic precisa recuperar urgentemente a confiança e a organização defensiva de um vestiário dividido, que atravessa uma sequência de oito jogos sem vencer. Sem uma reação imediata dos jogadores de linha mais experientes, a pressão sobre o elenco e a comissão técnica aumentará rapidamente.