Após a decepcionante eliminação da seleção alemã nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 contra o azarão Paraguai, choveu críticas contra Nagelsmann. Entre outras coisas, o técnico de 38 anos foi acusado de não ter ido com frequência suficiente aos locais de treino antes do torneio para avaliar o nível de desempenho dos (possíveis) jogadores convocados pela DFB.

Babbel também seguiu essa linha no site ran.de: “Nunca entendi por que, como técnico da seleção alemã, não se pode dar uma passada nos grandes eventos das categorias sub-19 ou sub-21 para observar os melhores talentos. Mas também ir regularmente ao estádio para assistir aos jogos de ponta. Principalmente na Bundesliga, mas também voar até Barcelona para ver o Barcelona jogar contra a Inter. Já Jogi Löw e Hansi Flick se mostraram mais contidos nesse aspecto, mas apareciam de vez em quando nos estádios. No entanto, no caso de Julian Nagelsmann, isso foi extremo.”

Acusações semelhantes às do campeão europeu de 1996 também foram feitas, há algum tempo, por seu ex-companheiro de equipe Dietmar Hamann. Babbel reiterou que as raras idas de Nagelsmann aos estádios foram “um desastre absoluto que ninguém conseguia entender”. Entre outras coisas, o Mundial de Clubes de 2025 nos EUA teria sido uma boa oportunidade para se fazer uma ideia das condições locais em um dos países anfitriões da Copa do Mundo deste verão. É “incompreensível por que Julian Nagelsmann, ao contrário de muitos outros treinadores, não conseguiu fazer isso.”

Além disso, Nagelsmann também se mostrou resistente a conselhos. Entre outros exemplos, Babbel citou a discussão sobre a posição correta do capitão Joshua Kimmich: “Minha principal crítica é esta: quando muitos ex-jogadores de alto nível se manifestam, eu pelo menos daria ouvidos. Seja Lothar Matthäus, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller ou qualquer outro. Afinal, não fui só eu. Pode-se dizer que o Babbel não tem a menor ideia. Mas quando tantos outros também se manifestam e acham que o técnico da seleção está no caminho errado, isso deve ser levado a sério.”

“Se as coisas derem tão errado assim, não dá para se surpreender com as críticas”, disse Babbel. “Quando você passa essa imagem nessa função, não me surpreende que alguém como Felix Magath fale em sobrecarga.”

Sucessor de Julian Nagelsmann: Markus Babbel espera ansiosamente por Jürgen Klopp

Logo após a eliminação, Nagelsmann ainda havia enfatizado que pretendia permanecer no cargo. No entanto, o vento mudou rapidamente e, após o retorno à Alemanha, seguiu-se a renúncia do ex-técnico do Bayern e do Leipzig, após uma reunião de alto nível em Frankfurt com os dirigentes da DFB.

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Seu sucessor está pronto para assumir: Jürgen Klopp deve suceder Nagelsmann. O anúncio pode ocorrer ainda esta semana e, para Babbel, o ex-técnico do FC Liverpool é a escolha lógica e acertada. Klopp é “o melhor técnico alemão dos últimos 20 anos. Ele realizou feitos revolucionários, seja em Mainz, Dortmund ou Liverpool. Ele representa continuidade, inovação e uma competência técnica simplesmente excepcional. Ele possui a experiência que talvez tenha faltado a Julian e é um bom comunicador.”

Sua conclusão: “Não consigo pensar em ninguém que chegasse ao nível dele. Por isso, ficaria extremamente feliz se isso desse certo. Pois assim poderá surgir novamente um clima de renovação, fazendo com que todos nós voltemos a ter vontade de torcer pela seleção nacional.”