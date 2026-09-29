Uma reportagem publicada nesta terça-feira afirmou que Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, escapou de um pesadelo que ameaçava toda a sua temporada, depois de tomar uma decisão rápida.

O jornal "AS" garantiu que, um dia após a estabilização de seu quadro, Mbappé começou nesta segunda-feira o trabalho para recuperar a saúde de seu joelho esquerdo, e voltará a fazê-lo hoje.

Sua situação evolui bem em Valdebebas, e ele tem plena consciência de que evitou um pesadelo amargo, ainda que a lesão sofrida enquanto atuava pela seleção de seu país não tenha sido grave (hiperextensão da cápsula posterior do joelho), com previsão de ausência entre 10 e 12 dias, mas essa lesão quase se transformou em um grande problema.

Kylian parou de jogar depois de sentir dor logo após seu gol na partida entre Turquia e França na última sexta-feira, e isso foi decisivo, já que os exames indicam que, se tivesse continuado a jogar, correria um grande risco de sofrer uma lesão extremamente grave, uma lesão que poderia destruir toda a sua temporada.

Apesar de tudo, o Real Madrid manteve contato direto e imediato com o corpo médico da Federação Francesa de Futebol, chegando a temer a possibilidade de necessidade de cirurgia.

No fim, confirmou-se que não haveria necessidade de cirurgia. Isso foi uma boa notícia para o clube merengue, ainda que vá tratar o astro francês com cautela.

Quando Mbappé volta às partidas?

Com base em seu período previsto de recuperação, ele deve estar pronto para voltar a competir no dia 10 de outubro, contra o Villarreal, no estádio Santiago Bernabéu.

Mas as previsões são uma coisa, e os possíveis resultados de colocá-lo em campo são outra, e é para isso que José Mourinho está se preparando.

E, se Kylian se recuperar, o calendário de jogos estará bastante congestionado, já que a equipe disputará duas partidas importantes fora de casa logo em seguida: a Roma, no dia 14 do mês, e o Clássico no estádio Camp Nou, no dia 25. Por isso, calibrar com precisão o retorno de Mbappé é de extrema importância.

Soluções para compensar a ausência de Mbappé

A comissão técnica dispõe de um bom conjunto de soluções caso decidam, ao final, poupá-lo, pois Mourinho tem quatro opções distintas para organizar o ataque, sendo a mais evidente a de manter a situação atual e escalar Espí no lugar do francês, ainda que o treinador português veja o jogador da seleção sub-21 como uma força ofensiva de impacto para romper defesas caso a partida não transcorra como o esperado.

Apostar em Bellingham, na posição de falso nove que remete a seus primeiros tempos sob o comando de Ancelotti, é a outra opção principal à disposição de Mourinho.

Na ausência do artilheiro da equipe, será utilizado o segundo melhor artilheiro nessa posição, que é o jogador inglês, e, com Güler atrás dele, isso permitirá que o turco atue na escalação titular ao lado de Diomande (na ponta direita).

Essas escalações podem mudar caso Mourinho decida alterar o plano, algo pouco provável. Mas tudo depende de uma decisão a respeito de Mbappé, porque o Real Madrid não quer vê-lo lesionado como aconteceu na temporada passada, até parar definitivamente, receber tratamento do renomado especialista Bertrand Sonnery-Cottet e se recuperar totalmente da lesão no joelho. Agora, ele só voltará quando estiver em plenas condições físicas.