Um desastre... De Jong disputou a Copa do Mundo lesionado, sob o efeito de analgésicos injetáveis

O holandês Frenkie de Jong (29 anos), meio-campista do Barcelona, passará hoje, sexta-feira, por exames médicos adicionais para avaliar com precisão a gravidade da lesão que sofreu durante sua participação na Copa do Mundo de 2026.

O jogador holandês havia visitado a Cidade Esportiva na última segunda-feira, dia em que foram realizados os exames médicos, para passar por uma avaliação inicial pelos médicos do clube, que já constataram a presença de problemas no joelho direito.

De acordo com o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, as estimativas iniciais indicam que o jogador poderá ficar afastado dos gramados por vários meses, o que pode impedi-lo de iniciar a nova temporada com o Barcelona.

O jornal esclareceu que o Barcelona descobriu que De Jong disputou parte das partidas da Copa do Mundo sob o efeito de injeções analgésicas, fato que também foi destacado pela mídia holandesa.

Caso o Barcelona confirme o pior cenário para a lesão de De Jong, a intenção é esclarecer a natureza e a gravidade da lesão por meio de um comunicado oficial, desde que se obtenha primeiro a autorização do próprio jogador.

De Jong sofreu duas lesões musculares ao longo da última temporada, sendo que a segunda delas o deixou fora dos gramados por um período de cerca de dois meses.