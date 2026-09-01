O patrono do Bayern, Uli Hoeneß, foi homenageado na noite de segunda-feira com o prêmio Lenda na gala da Sport-Bild - e o ex-astro do Bayern Thomas Helmer contou no tapete vermelho uma anedota curiosa, revelando que certa vez até quis bater no antigo dirigente.

"Às vezes ele também fazia coisas malucas. Quando ele fica emotivo, eu também já o vivi de outra forma no vestiário. Nós quase saímos no soco uma vez. Eu queria bater no Uli Hoeneß", relatou Helmer.

"Era um jogo da Champions League, acho que contra o Kiev. Velho Estádio Olímpico, sensação térmica de menos 17 graus, 13 mil espectadores - mas ao vivo na televisão", prosseguiu o ex-zagueiro. "Estávamos vencendo por 1 a 0 no intervalo, mas acho que o Kiev correu sozinho três vezes em direção ao nosso gol, só que não conseguiu colocar a bola para dentro."

Hoeneß então teria "ficado fora de si: 'Que jogo é esse que vocês estão fazendo, o que vocês estão oferecendo aos espectadores? Isso é uma afronta ao Bayern de Munique. Milhões estão assistindo, não importa quantos estejam aqui no estádio... mesmo se estiver frio.' Passei por ele, e ele gritou: 'e você está andando por aí como o meu avô!'"

Helmer, porém, não quis deixar essa bronca passar em branco e, por isso, "pegou um copo com eletrólitos e quis jogar na cabeça dele. Mas eu não acertei nele, acertei a parede. Aí ele foi esperto o bastante, entrou no vestiário dos fisioterapeutas e se escondeu."

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Helmer se derrete ao falar de Uli Hoeneß como pessoa

Na noite seguinte, porém, a irritação dos dois lados já havia passado. "No dia seguinte, tivemos uma conversa totalmente aberta. Uli nunca guardou mágoa", disse Helmer, que, apesar de algumas explosões emocionais, rasga elogios à pessoa de Hoeneß.

"Existem duas pessoas no mundo a quem eu recorreria se tivesse um problema. Não importa se particular, financeiro ou de saúde - uma delas é Uli Hoeneß!", afirmou Helmer.