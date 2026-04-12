Um deles saiu chorando... Colisão terrível entre dois jogadores do Tottenham contra o Sunderland

A dupla do Tottenham, Antonin Kinski e Cristian Romero, sofreu uma colisão terrível durante a derrota da equipe para o Sunderland.

O Tottenham, que luta para se manter na liga, já perdia por 1 a 0 após o gol de abertura de Nordi Mokeli.

Segundo o jornal “The Sun”, momentos depois, tomou conta uma grande preocupação quando pareceu que Brian Proby, jogador do Sunderland, empurrou Romero antes de colidir com Kinski, após correr para trás para pegar a bola.

O astro do Sunderland, Noah Sadki, chamou os paramédicos rapidamente para atender os jogadores do Tottenham.

Após uma longa interrupção, durante a qual ambos os jogadores receberam atendimento em campo, Romero acabou chorando ao deixar o gramado.

Brandon Austin foi preparado como possível substituto de Kinski em meio a preocupações com o goleiro tcheco.

Mas Kinski acabou continuando a jogar, pois estava com um curativo enrolado na cabeça.

Para Romero, esse foi mais um momento doloroso, depois de ter sido substituído anteriormente devido a receios de uma concussão durante uma partida contra o Atlético de Madrid no mês passado.

Os torcedores elogiaram Romero após sua saída por lesão e ao vê-lo visivelmente abalado.

Um deles escreveu no site “X”: “O time dele já está na zona de rebaixamento, e agora ele sofreu uma lesão grave, é impossível não sentir pena dele”.

Outro acrescentou: “Sim, eu não estava preparado para ver Romero chorando... Isso me deixou arrasado”.

Esse foi o golpe final da partida, depois que o Tottenham recebeu um pênalti, mas o VAR anulou a decisão.

Parece que Kolo Muani caiu no chão após uma falta de Omar Aldrete e Luke O'Neill dentro da área.

Mas depois que o árbitro Rob Jones consultou o monitor, ele reverteu a decisão que havia tomado em campo.

O gol de abertura de Mokeli, que desviou bastante, saiu aos 61 minutos e provou ser o momento decisivo, com o Sunderland vencendo por 1 a 0.

O Tottenham perdeu para o Sunderland por 0 a 1 na partida disputada na noite deste domingo, válida pela 32ª rodada da Premier League.

O Tottenham vive na zona de risco de rebaixamento da Premier League, ocupando a 18ª posição com 30 pontos.

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