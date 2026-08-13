O Al-Nassr passou a correr o risco de perder jogadores de forma gratuita, antes do início da nova temporada de futebol 2026-2027, depois que um deles recusou a transferência para os dois rivais tradicionais: Al-Ittihad e Al-Hilal.

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" afirmou que o comitê de fiscalização financeira da Liga Saudita de Futebol Profissional recusou o pedido apresentado pela diretoria do Al-Nassr para registrar o contrato de Abdulrahman Ghareeb.

Há dois meses, o Al-Nassr havia chegado a um acordo com Abdulrahman Ghareeb para a renovação de seu contrato, que se encerrava ao fim da temporada passada, mas até agora não conseguiu efetivar essa renovação, por conta das restrições financeiras impostas ao clube.

O jornal esclareceu que o clube da capital apresentou um novo pedido ao comitê de fiscalização financeira para registrar o contrato do ponta saudita, especialmente após ter sido autorizada a contratação do meio-campista português Samu Costa, do Real Mallorca, mas o pedido foi novamente recusado.

Dessa forma, Abdulrahman Ghareeb pode deixar o Al-Nassr de forma gratuita, caso o clube saudita continue fracassando em registrar seu contrato até o fim da atual janela de transferências de verão.

Ghareeb já esteve perto de deixar o Al-Nassr durante a última janela de transferências de inverno, quando Al-Hilal e Al-Ittihad manifestaram interesse em contar com seus serviços, antes de ele decidir renovar com o "Al-Alami".

O jogador de 29 anos foi um dos principais destaques do Al-Nassr na última edição da Liga dos Campeões da Ásia 2 2025, e levou o time à classificação para a final, antes da derrota para o japonês Gamba Osaka por 1 a 0.

Ghareeb não foi o único jogador a passar por essa situação no Al-Nassr, já que o mesmo se aplica ao goleiro Raghed Al-Najjar, depois de ele também ter renovado seu contrato sem que fosse registrado até agora.

Vale lembrar que o Al-Nassr fez apenas uma única contratação durante a atual janela de transferências de verão, por conta da crise financeira que enfrenta, a de Samu Costa, que chegou para compensar a saída do meio-campista croata Marcelo Brozovic.