O talento do argentino Lionel Messi encantava a todos desde a infância, mas nem mesmo suas habilidades excepcionais e precoces com a bola convenceram todos no Barcelona.

E, apesar das dúvidas que despertou no Barcelona, Lionel Messi conseguiu mudar a história do clube para sempre.

Mais de duas décadas depois, os relatórios revelados pelo jornalista Florent Torchut lembram que a trajetória de Messi rumo à glória não foi isenta de dúvidas no início.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", o jornalista francês da revista France Football e autor da biografia "O Rei Leo" revelou três relatórios de avaliação elaborados por treinadores de La Masia durante os primeiros testes do argentino no Barcelona, no outono de 2000.

Os documentos, divulgados pela organização de Torchut, mostram as diferentes avaliações recebidas pelo jogador nascido em Rosário, que tinha 13 anos quando chegou ao Barcelona.

Suas habilidades técnicas chamaram a atenção rapidamente, mas sua altura e seu desenvolvimento físico levantaram dúvidas sobre sua capacidade de competir em níveis mais altos.

3 relatórios diferentes sobre Messi

O primeiro treinador elogiou as habilidades de Messi com a bola e sua superioridade técnica em relação aos companheiros de idade.

O relatório dizia: "Para a sua idade, é um jogador tecnicamente muito completo", destacando também sua visão apurada, sua agilidade, sua inteligência, sua capacidade de drible e a força de seus chutes. O documento se encerrava com uma avaliação positiva: "Excelente dentro da área. Seu único ponto fraco é a baixa estatura e a pouca força física. Grande jogador".

A segunda avaliação apresentou um olhar mais pessimista. Embora o treinador reconhecesse a indiscutível qualidade técnica do argentino, ele considerou que sua estrutura física poderia representar um grande obstáculo para sua evolução.

O relatório afirmava: "Sua baixa estatura (142 cm) o impede de competir".

O treinador chegou a duvidar de sua capacidade de atuar em categorias superiores mesmo que alcançasse 150 cm de altura. A conclusão foi taxativa: "Não acredito que ele deva ser contratado".

O treinador sugeriu acompanhar a evolução de Messi e reavaliá-lo dois anos depois.

O terceiro relatório trouxe um ponto de vista radicalmente diferente. Seu autor não tinha qualquer dúvida sobre o potencial do jovem argentino e defendeu sua contratação pelo clube, ao escrever: "De certa forma, ele é o (jovem) Maradona. Eu o contrataria; tem muito a oferecer. Vamos ver como vai evoluir".





A comparação com Diego Armando Maradona ressaltou a impressão que o talento de Messi era capaz de causar mesmo naquela fase inicial.

Três relatórios, três pontos de vista e um mesmo resultado: suas qualidades técnicas pareciam excepcionais, mas sua estrutura física era incerta.

Messi disputou 778 partidas oficiais com o Barcelona, marcando 672 gols e conquistando 35 títulos.

Esse garoto que chegou de Rosário aos 13 anos, e sobre quem pairavam dúvidas quanto às suas condições físicas, acabou se tornando o maior artilheiro da história do clube e o melhor jogador de todos os tempos (segundo o jornal espanhol).