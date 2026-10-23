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CarrickGetty Images
Jonas Rütten
Traduzido por

Um deles já impõe condições! Manchester United estaria de olho em três candidatos a técnico

Premier League
A. Conte
J. Nagelsmann
E. Howe
M. Carrick
Manchester United

Os dias de Michael Carrick como técnico do Manchester United parecem estar contados. Os nomes de Julian Nagelsmann e Eddie Howe são discutidos, mas o clube já teria conversado com outra pessoa.

Segundo o jornal italiano La Repubblica, os Red Devils fizeram contato informal com Antonio Conte para sondar se ele estaria disposto a assumir o lugar de Carrick.

De acordo com o jornal, Conte já teria feito duas exigências claras: por um lado, quer controle total sobre as transferências para reformular o elenco de acordo com suas ideias e preferências táticas. Por outro, quer levar toda a sua comissão técnica.

Conte já tem duas passagens pela Premier League. De 2021 a 2023, comandou o Tottenham Hotspur (1,78 ponto por jogo, 76 partidas oficiais). De 2016 a 2018, esteve à frente do Chelsea e conquistou com os Blues a Copa da Inglaterra em 2018 e o título da liga em 2017 (2,12 pontos por jogo, 102 partidas oficiais). Seu trabalho mais recente foi no Napoli, onde conquistou o Scudetto em 2025 e a Supercopa da Itália em 2026. Atualmente, está sem clube.

Julian Nagelsmann será o novo técnico do Manchester United?

Os outros dois candidatos apontados pela imprensa como possíveis sucessores de Carrick no Manchester United também estão sem clube. Um deles é Eddie Howe, que, após um período bastante bem-sucedido, deixou o Newcastle United de forma surpreendente no verão. A saída teria ocorrido por divergências com a direção do clube depois que jogadores importantes como Sandro Tonalli, Bruno Guimaraes e Anthony Gordon foram vendidos.

Além de Howe, o ex-técnico da seleção alemã Julian Nagelsmann também seria candidato ao cargo em Manchester. É o que informa o Telegraph. Nagelsmann foi substituído por Jürgen Klopp após três anos à frente da seleção alemã e a eliminação vexatória diante do Paraguai na fase de 32 avos de final da Copa do Mundo. Antes disso, trabalhou com sucesso no Bayern de Munique, no RB Leipzig e no TSG Hoffenheim. A Premier League seria uma novidade para o treinador de 39 anos. Por isso, seu antigo chefe no clube recordista de títulos da Alemanha o aconselhou a não assumir os Red Devils.

"Ele ainda não é alguém com tanta experiência, sobretudo no que diz respeito a equipes estrangeiras", disse Oliver Kahn no programa "Triple - der Hagedorn Fußballtalk", da RTL/Sky Sport. "A Premier League e o Manchester United não são conhecidos por terem tido muita continuidade no cargo de treinador nos últimos anos."

Desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson, em 2013, oito treinadores diferentes ocuparam o cargo, sem contar os interinos. Até nomes de peso como Louis van Gaal, Jose Mourinho e Ralf Rangnick acabaram fracassando de forma retumbante. Por isso, Kahn aconselhou Nagelsmann a pensar muito bem antes de assinar com o clube de Manchester, caso receba uma proposta: "Ele precisa se perguntar: qual é o meu próximo passo? Preciso acertar nessa escolha? Ou vou associá-la diretamente a um risco enorme, como o Manchester United, onde, no fundo, todos os treinadores dos últimos anos fracassaram mais cedo ou mais tarde? (...) É preciso analisar muito bem para onde se está indo."

Julian NagelsmannGetty Images

Qual é a situação atual do Manchester United?

O United atravessa mais uma crise profunda. Na Premier League, os Red Devils somam apenas sete pontos em sete jogos, muito abaixo das próprias expectativas, e registraram seu pior início de temporada em quase 40 anos. Na Copa da Liga, a equipe foi eliminada pelo Brighton & Hove. Já na Liga dos Campeões, sofreu recentemente uma terrível derrota por 4 a 1 para o Como.

O Guardian classificou o resultado como uma "derrota vergonhosa". The Telegraph escreveu que foi o "tipo de atuação que custa o emprego de um treinador". A atuação alarmante na Lombardia levou até o capitão Bruno Fernandes a criticar publicamente a tática de seu treinador após a partida.

O próprio Carrick, por sua vez, adotou um tom contido depois do apito final. "Há muito a fazer até o próximo jogo, e precisamos preparar a equipe para ele", disse, referindo-se à partida da liga contra o AFC Bournemouth no domingo.

Carrick assumiu os Red Devils no lugar de Ruben Amorim na temporada passada e, após um segundo turno forte, levou o grande clube inglês de volta à Liga dos Campeões depois de três anos de ausência. Em seguida, a direção recompensou o então técnico interino com um contrato de longo prazo como treinador principal, válido até 2028.

Também por isso, o zagueiro Lisandro Martinez manifestou recentemente apoio a Carrick e criticou duramente a direção do clube e sua política de transferências.

"Preciso me controlar muito, mas às vezes isso reflete exatamente a situação atual do nosso clube", disparou Martinez após a derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid, em meados de outubro. Ele disse esperar mais investimentos. "Com certeza. Espero mais do nosso diretor esportivo. Preciso ser sincero: como jogadores, temos que fazer mais, mas também é importante montar um elenco forte para estar preparado para noites como essa.

O diretor esportivo Jason Wilcox investiu mais de 170 milhões na equipe no verão passado, mas principalmente no meio-campo, e não nas posições problemáticas do ataque e do lado esquerdo da defesa. "Você não pode simplesmente trocar de treinador, trocar de treinador, trocar de treinador o tempo todo", disse Martínez, antes de perguntar: "E as outras áreas? Não posso dizer mais nada."

마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images



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