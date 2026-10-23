Segundo o jornal italiano La Repubblica, os Red Devils fizeram contato informal com Antonio Conte para sondar se ele estaria disposto a assumir o lugar de Carrick.

De acordo com o jornal, Conte já teria feito duas exigências claras: por um lado, quer controle total sobre as transferências para reformular o elenco de acordo com suas ideias e preferências táticas. Por outro, quer levar toda a sua comissão técnica.

Conte já tem duas passagens pela Premier League. De 2021 a 2023, comandou o Tottenham Hotspur (1,78 ponto por jogo, 76 partidas oficiais). De 2016 a 2018, esteve à frente do Chelsea e conquistou com os Blues a Copa da Inglaterra em 2018 e o título da liga em 2017 (2,12 pontos por jogo, 102 partidas oficiais). Seu trabalho mais recente foi no Napoli, onde conquistou o Scudetto em 2025 e a Supercopa da Itália em 2026. Atualmente, está sem clube.

Julian Nagelsmann será o novo técnico do Manchester United?

Os outros dois candidatos apontados pela imprensa como possíveis sucessores de Carrick no Manchester United também estão sem clube. Um deles é Eddie Howe, que, após um período bastante bem-sucedido, deixou o Newcastle United de forma surpreendente no verão. A saída teria ocorrido por divergências com a direção do clube depois que jogadores importantes como Sandro Tonalli, Bruno Guimaraes e Anthony Gordon foram vendidos.

Próximas partidas MUN Premier League 10:00 BOU Assistir

Além de Howe, o ex-técnico da seleção alemã Julian Nagelsmann também seria candidato ao cargo em Manchester. É o que informa o Telegraph. Nagelsmann foi substituído por Jürgen Klopp após três anos à frente da seleção alemã e a eliminação vexatória diante do Paraguai na fase de 32 avos de final da Copa do Mundo. Antes disso, trabalhou com sucesso no Bayern de Munique, no RB Leipzig e no TSG Hoffenheim. A Premier League seria uma novidade para o treinador de 39 anos. Por isso, seu antigo chefe no clube recordista de títulos da Alemanha o aconselhou a não assumir os Red Devils.

"Ele ainda não é alguém com tanta experiência, sobretudo no que diz respeito a equipes estrangeiras", disse Oliver Kahn no programa "Triple - der Hagedorn Fußballtalk", da RTL/Sky Sport. "A Premier League e o Manchester United não são conhecidos por terem tido muita continuidade no cargo de treinador nos últimos anos."

Desde a aposentadoria de Sir Alex Ferguson, em 2013, oito treinadores diferentes ocuparam o cargo, sem contar os interinos. Até nomes de peso como Louis van Gaal, Jose Mourinho e Ralf Rangnick acabaram fracassando de forma retumbante. Por isso, Kahn aconselhou Nagelsmann a pensar muito bem antes de assinar com o clube de Manchester, caso receba uma proposta: "Ele precisa se perguntar: qual é o meu próximo passo? Preciso acertar nessa escolha? Ou vou associá-la diretamente a um risco enorme, como o Manchester United, onde, no fundo, todos os treinadores dos últimos anos fracassaram mais cedo ou mais tarde? (...) É preciso analisar muito bem para onde se está indo."

Getty Images

Qual é a situação atual do Manchester United?

O United atravessa mais uma crise profunda. Na Premier League, os Red Devils somam apenas sete pontos em sete jogos, muito abaixo das próprias expectativas, e registraram seu pior início de temporada em quase 40 anos. Na Copa da Liga, a equipe foi eliminada pelo Brighton & Hove. Já na Liga dos Campeões, sofreu recentemente uma terrível derrota por 4 a 1 para o Como.

O Guardian classificou o resultado como uma "derrota vergonhosa". The Telegraph escreveu que foi o "tipo de atuação que custa o emprego de um treinador". A atuação alarmante na Lombardia levou até o capitão Bruno Fernandes a criticar publicamente a tática de seu treinador após a partida.

O próprio Carrick, por sua vez, adotou um tom contido depois do apito final. "Há muito a fazer até o próximo jogo, e precisamos preparar a equipe para ele", disse, referindo-se à partida da liga contra o AFC Bournemouth no domingo.

Carrick assumiu os Red Devils no lugar de Ruben Amorim na temporada passada e, após um segundo turno forte, levou o grande clube inglês de volta à Liga dos Campeões depois de três anos de ausência. Em seguida, a direção recompensou o então técnico interino com um contrato de longo prazo como treinador principal, válido até 2028.

Também por isso, o zagueiro Lisandro Martinez manifestou recentemente apoio a Carrick e criticou duramente a direção do clube e sua política de transferências.

"Preciso me controlar muito, mas às vezes isso reflete exatamente a situação atual do nosso clube", disparou Martinez após a derrota por 2 a 0 para o Atlético de Madrid, em meados de outubro. Ele disse esperar mais investimentos. "Com certeza. Espero mais do nosso diretor esportivo. Preciso ser sincero: como jogadores, temos que fazer mais, mas também é importante montar um elenco forte para estar preparado para noites como essa.

O diretor esportivo Jason Wilcox investiu mais de 170 milhões na equipe no verão passado, mas principalmente no meio-campo, e não nas posições problemáticas do ataque e do lado esquerdo da defesa. "Você não pode simplesmente trocar de treinador, trocar de treinador, trocar de treinador o tempo todo", disse Martínez, antes de perguntar: "E as outras áreas? Não posso dizer mais nada."

Getty Images







