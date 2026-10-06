Um deles ficou fora por um mês: Al Hilal recupera a dupla estrangeira antes do clássico contra o Al Ittihad

O Al-Hilal recuperou dois jogadores estrangeiros, poucos dias antes de disputar o aguardado clássico contra seu rival tradicional, o Al-Ittihad.

O Al-Hilal recebe o Al-Ittihad no dia 10 de outubro, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riade, no principal confronto da oitava rodada da Liga Roshn.

Poucos dias antes da partida, o Al-Hilal anunciou o retorno do meio-campista sérvio Sergej Milinković-Savić e do lateral francês Theo Hernández aos treinos coletivos.

O Al-Hilal afirmou, em publicação feita nesta terça-feira em sua conta oficial no "X", que Savić e Theo participaram da primeira parte dos treinos coletivos da equipe, antes de concluir o programa de recuperação.

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Com isso, confirma-se a disponibilidade da dupla para disputar o clássico, o que representa um grande reforço para a equipe da capital, em uma partida que pode definir o rumo da disputa pelo título da Liga Roshn no próximo período.

Theo Hernández estava ausente do Al-Hilal há mais de um mês, mais precisamente desde a lesão sofrida durante a vitória no primeiro clássico sobre o Al-Ahli por 3 a 0, na terceira rodada da Liga Roshn, no início de setembro passado.

Por outro lado, Savić sofreu a lesão durante sua participação com a seleção da Sérvia na partida contra a Holanda pela Liga das Nações da UEFA, retornando para cumprir um programa de recuperação especial no Al-Hilal antes do clássico.

O Al-Hilal entra no clássico contra o Al-Ittihad em busca de mais uma vitória para se manter na liderança, já que ocupa o topo da tabela de classificação com 18 pontos, com apenas um ponto de vantagem sobre o "Decano", que aparece na segunda colocação.