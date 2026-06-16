Babi Jaye, estrela da seleção do Senegal, explicou os motivos da derrota para a seleção francesa na Copa do Mundo de 2026, ressaltando que a equipe tentará dar o seu melhor nas próximas partidas.

A seleção do Senegal estreou na Copa do Mundo de 2026 com uma derrota por 1 a 3 para a França, em partida disputada na noite de ontem, terça-feira, no estádio “MetLife”, pelo Grupo 9.

Kylian Mbappé marcou dois gols que levaram a seleção francesa a uma vitória emocionante, após o primeiro tempo ter terminado empatado em 0 a 0.

“Entramos bem na partida e enfrentamos um adversário muito forte”, disse Jaye em declarações à rede catariana “BeIN Sports” após a partida. “Eles tiveram chances e marcaram gols, mas estamos em um torneio de grupos, e a derrota na primeira partida não significa nada. Queríamos vencer, mas não conseguimos, e vamos nos concentrar na próxima partida”.

Ele acrescentou: “Estamos disputando o torneio mais difícil do mundo. Vamos extrair lições e aspectos positivos e tentar corrigir os erros para vencermos nas próximas partidas”.

Sobre ter deixado espaços para os jogadores da França no segundo tempo, ao contrário do que aconteceu nos primeiros 45 minutos, Jayi reclamou do calor e das longas distâncias entre os estádios e os locais de hospedagem.

Ele disse: “É complicado jogar com uma temperatura como essa; além disso, ficamos exaustos devido aos deslocamentos e às longas distâncias entre o estádio e o local de hospedagem”.

A seleção senegalesa enfrentará a Noruega na madrugada da próxima terça-feira, na segunda rodada, antes de enfrentar o Iraque na noite do dia 26 de junho, na rodada final.