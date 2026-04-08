Um deles é uma estrela do Real Madrid... A Justiça investiga jogadores internacionais espanhóis no caso dos “relógios de luxo”

Uma reportagem divulgada nesta quarta-feira revelou que vários jogadores de renome e empresários estão sendo investigados em um caso polêmico ocorrido recentemente.

O jornal “As” informou: “Um juiz de Andorra está investigando vários jogadores de futebol da primeira divisão espanhola sob a acusação de compra de relógios de luxo contrabandeados, e a Guarda Civil já começou a enviar intimações para obter informações dos jogadores envolvidos”.

A Procuradoria Geral de Andorra solicitou a colaboração da Unidade Antiterrorismo da Guarda Civil, e na próxima semana serão ouvidos os depoimentos dos jogadores de futebol e empresários que estão sendo investigados sob a acusação de compra de relógios de luxo contrabandeados em Andorra.

O jornal “El Mundo” divulgou essas informações, que foram confirmadas por fontes da instituição militar à agência de notícias espanhola “EFE”.

As investigações conduzidas pelo sistema judicial de Andorra têm como alvo uma empresa especializada na comercialização de relógios de luxo sem o pagamento dos impostos exigidos posteriormente.

A lista de clientes dessa empresa andorina inclui jogadores internacionais de destaque, como César Azpilicueta, do Sevilla, e Dani Carvajal, do Real Madrid, conforme confirmado por fontes da Guarda Civil à agência de notícias espanhola (EFE) nesta quarta-feira.

De acordo com o site Eldiario.es, os jogadores Juan Bernat, Santi Cazorla, Thomas Partey e David Silva também estão entre os nomes citados.

Mais especificamente, uma empresa espanhola comprou relógios de luxo de distribuidores nacionais e os importou oficialmente para sua filial em Andorra, onde os revendeu aos jogadores de futebol, com o objetivo de sonegar o pagamento do imposto sobre o valor agregado. Ao realizar a operação em Andorra, a empresa se beneficiou da dedução fiscal do principado, obtendo assim uma margem de lucro ilegal.

O juiz solicitou a cooperação da Espanha no interrogatório dos suspeitos residentes no país, incluindo os astros do futebol que compraram os relógios e sete pessoas físicas ou jurídicas espanholas que venderam os relógios à empresa andorrana, a qual, por sua vez, os revendeu aos jogadores, conforme relatado pelos meios de comunicação mencionados anteriormente.

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