O jornal alemão “Bild” revelou os quatro cenários que o Bayern de Munique está analisando em relação ao futuro de seu craque francês, Michael Oulissi, em meio ao crescente interesse do Real Madrid em contratar o atacante de 24 anos, que tem contrato com o clube bávaro até 2029.

O jornal alemão explicou que o primeiro cenário consiste em renovar o contrato de Oulissi e oferecer-lhe um salário anual de 25 milhões de euros, o que o tornaria o segundo jogador mais bem pago do time, atrás apenas do astro inglês Harry Kane, em uma medida que visa fechar definitivamente as portas a qualquer tentativa de contratá-lo.

Já o segundo cenário prevê a manutenção da situação atual, ou seja, não renovar o contrato do jogador e limitar-se ao contrato atual, que vence em 2029, o que dá à diretoria do Bayern tempo suficiente para tomar uma decisão definitiva sobre o futuro dele.

O terceiro cenário diz respeito à possibilidade de Oulissi solicitar abertamente sua saída, o que poderia levar a uma queda em seu desempenho em campo ou até mesmo a uma greve, opção que representa um verdadeiro pesadelo para a diretoria alemã.

Já o quarto e último cenário é a chegada de uma oferta superior a 200 milhões de euros pela contratação do jogador francês, cenário que o Bayern de Munique descarta veementemente, considerando que qualquer clube que deseje contratar Oulissi deverá pagar uma quantia astronômica que ultrapasse esse valor.

Oulissi é considerado um dos jogadores mais cobiçados no atual mercado de transferências de verão, devido ao sério interesse do Real Madrid em contratá-lo, mas o Bayern de Munique afirma categoricamente que não pretende abrir mão de seu astro sob nenhuma circunstância.

Fica claro que o clube da Baviera mantém sua posição de recusa em vender Oulissi, e que o Real Madrid não entrará em confronto direto com o Bayern de Munique, especialmente diante da forte posição negocial do clube alemão, graças ao longo prazo restante do contrato.