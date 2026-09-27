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Um deles é um nome surpreendente: Neville escolhe as duas piores contratações do United na era pós-Ferguson

Mercado da bola
Manchester United
G. Neville
A. Di Maria
M. Fellaini
Antony
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Lenda do Manchester United explica sua opinião sobre as escolhas

Gary Neville, ídolo do Manchester United, escolheu dois nomes como as piores contratações do Manchester United desde o fim da era Sir Alex Ferguson e, ao final, concedeu a um deles o título de "indesejado".

O lendário treinador do Manchester United deixou o clube em 2013 e, desde então, o clube presenciou inúmeras operações de transferências na tentativa de recuperar o sucesso da sua era.

Muitas dessas contratações oscilaram entre a decepção e o completo desastre, já que apenas um número muito reduzido de reforços após Ferguson foi claramente bem-sucedido.

A primeira coisa que veio à cabeça de Neville sobre a pior contratação chegada nos últimos 13 anos foi Ángel Di María, o astro argentino contratado junto ao Real Madrid em 2014 por cerca de 60 milhões de libras esterlinas.

Di María passou apenas uma temporada em Old Trafford, na qual marcou quatro gols em 32 partidas em todas as competições, e depois transferiu-se para o Paris Saint-Germain.

Ao ser questionado sobre a pior contratação do Manchester United ao longo de 13 anos, Neville disse ao jornal "The Athletic": "Di María foi uma contratação ruim, e eu estava muito empolgado com ele, aliás".

E acrescentou, segundo o que noticiou o jornal inglês "Metro": "Achei que era uma contratação fantástica. Ele consegue ir de uma área à outra, é veloz e talentoso, mas é evidente que não se adaptou nem se firmou. Todos esses motivos. Foi uma contratação ruim".

Marouane Fellaini foi sugerido como um dos concorrentes especificamente nessa disputa, mas Neville não colocaria o belga em consideração.

Disse: "Não tenho problema nenhum com Fellaini. Ele não deveria ter assinado com o clube, mas não é a pior contratação. Deu o seu máximo, e o seu valor foi de entre 25 e 30 milhões de libras esterlinas, o que não é uma quantia enorme".

Levando o custo em consideração, Neville finalmente chegou à sua resposta para a pergunta: um homem que custou 82 milhões de libras esterlinas e marcou 12 gols em 96 partidas atuando pela ponta direita.

Disse: "Quando você olha para os gastos enormes, encontra Antony. Isso não é uma crítica ao jogador, mas sim um reflexo da postura do United, que pagou essa quantia por ele depois de entrar em pânico".

E concluiu suas declarações: "Eu digo Antony e Di María. Tenho de escolher Antony".


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