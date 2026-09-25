No podcast Bild "Bayern Insider", é informado que o FCB vê, acima de tudo, Finn Dahmen, do FC Augsburg, como uma opção atraente. O ainda goleiro titular Manuel Neuer e o atual número 3 Sven Ulreich podem encerrar a carreira no próximo verão, e ambos os contratos vão até 2027.

Como se sabe, Jonas Urbig deve assumir a sucessão de Neuer no gol do Bayern, sendo desenvolvido com esse objetivo e já tendo entrado em campo duas vezes nesta temporada. Segundo o "Bayern Insider", Dahmen atende bastante bem ao perfil que o recordista alemão imagina para o papel de futuro reserva de Urbig.

O jogador de 28 anos, convocado pelo novo técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, para seus primeiros jogos internacionais e, por isso, atualmente integrante da equipe da DFB, ainda pode manter seu melhor nível por muito tempo, já tem bastante experiência com 101 jogos na Bundesliga e possivelmente estaria disponível sem custos de transferência no próximo verão, já que seu contrato em Augsburg vai até 2027.

Transferência para o Bayern de Munique provavelmente em pauta: desde quando Finn Dahmen joga no FC Augsburg?

O FCA contratou Dahmen em 2023, vindo do Mainz 05, e desde então o goleiro nascido em Wiesbaden tem sido quase continuamente o claro número 1, credenciando-se aos poucos para a seleção nacional. Desde setembro de 2025, Dahmen faz parte regularmente da equipe da DFB, mas ainda aguarda sua primeira partida internacional.

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Segundo o "Bayern Insider", até agora ainda não houve conversas entre Bayern e Dahmen; o FCB apenas discutiu internamente o jogador do Augsburg. De todo modo, para Dahmen não está descartado trocar o status de claro número 1 no FCA por um futuro no Bayern.

Além de Dahmen, o podcast Bild também coloca outro goleiro da Bundesliga em pauta na Säbener Straße. Marvin Schwäbe, do 1. FC Köln, também seria uma opção potencial para os responsáveis do clube de Munique. O jogador de 31 anos, assim como Dahmen, pode chegar ao mercado sem custos de transferência, já que o contrato de Schwäbe em Colônia também termina no verão de 2027.