Uma pesquisa de opinião realizada pelo jornal espanhol “Marca” revelou uma clara preferência pela seleção da Espanha entre os torcedores de todo o mundo, antes do confronto contra a Argentina na final da Copa do Mundo, marcada para o próximo domingo no MetLife Stadium, em Nova Jersey, onde pareceu que a maioria dos participantes tendia a torcer pela “La Roja” na partida tão aguardada.

Mais de 20 mil pessoas participaram da pesquisa, e cada participante foi solicitado a indicar o continente ao qual pertence, antes de escolher a seleção que torce na final.

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O jornal informou que verificou os endereços IP dos usuários para confirmar sua localização geográfica, o que, segundo o “Marca”, esclareceu a tendência da votação nos diversos continentes do mundo, ressaltando que o fato de o jornal ser espanhol pode influenciar os resultados da pesquisa e limitar sua representatividade total da opinião pública.

Os resultados mostraram a superioridade da Espanha em todos os continentes: o país obteve 72% dos votos na América do Norte, contra 28% da Argentina, e 59% na América do Sul, contra 41%.

Na Ásia, a porcentagem subiu para 82% contra 18%, e na África para 88% contra 12%. Além disso, a Espanha obteve 53% dos votos na Europa contra 47% da Argentina, e na Oceania, 86% contra 14% dos dançarinos de tango.

A Espanha havia eliminado a França nas semifinais, vencendo-a por 2 a 0, enquanto a Argentina venceu a Inglaterra por 2 a 1 nos últimos instantes da partida, na mesma fase.