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Spain Argentina(C)Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

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Um deles arrasa... Pesquisa mundial revela a magnitude do apoio aos selecionados da Espanha e da Argentina

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
Espanha
Argentina
EUA

Forte apoio aos espanhóis no continente africano

Uma pesquisa de opinião realizada pelo jornal espanhol “Marca” revelou uma clara preferência pela seleção da Espanha entre os torcedores de todo o mundo, antes do confronto contra a Argentina na final da Copa do Mundo, marcada para o próximo domingo no MetLife Stadium, em Nova Jersey, onde pareceu que a maioria dos participantes tendia a torcer pela “La Roja” na partida tão aguardada.

Mais de 20 mil pessoas participaram da pesquisa, e cada participante foi solicitado a indicar o continente ao qual pertence, antes de escolher a seleção que torce na final.

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O jornal informou que verificou os endereços IP dos usuários para confirmar sua localização geográfica, o que, segundo o “Marca”, esclareceu a tendência da votação nos diversos continentes do mundo, ressaltando que o fato de o jornal ser espanhol pode influenciar os resultados da pesquisa e limitar sua representatividade total da opinião pública.

Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
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Argentina
ARG

Os resultados mostraram a superioridade da Espanha em todos os continentes: o país obteve 72% dos votos na América do Norte, contra 28% da Argentina, e 59% na América do Sul, contra 41%.

Na Ásia, a porcentagem subiu para 82% contra 18%, e na África para 88% contra 12%. Além disso, a Espanha obteve 53% dos votos na Europa contra 47% da Argentina, e na Oceania, 86% contra 14% dos dançarinos de tango.

A Espanha havia eliminado a França nas semifinais, vencendo-a por 2 a 0, enquanto a Argentina venceu a Inglaterra por 2 a 1 nos últimos instantes da partida, na mesma fase.

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